Лукашенко об оппозиции: у нас достаточно мер, чтобы остудить некоторые горячие головы

Лукашенко сделал жёсткое заявление о недавно созданном Координационном совете по трансферу власти. По его мнению, создание такого совета является попыткой захвата власти в стране.

«Это такой новый элемент, попытка убаюкать власть, и особенно силовые структуры: «мол мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния». Это так и не так. Это ширма. Если заглянуть за неё, вы видите, что происходит», — цитирует Лукашенко государственное БелТА.

При этом он предупредил, что что у властей страны достаточно мер, чтобы остудить некоторые горячие головы.

«В этом совете бывшие, обиженные, которые когда-то приходили во власть, а ещё там откровенно отвязанные нацисты», - резюмировал президент Белоруссии, предупредив о возможных «адекватных мерах» со стороны власти.

Напомним, ранее стало известно, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, инициировала создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти, подчеркнув, что готова к диалогу с действующим главой государства.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента Белоруссии, на которых, согласно официальным данным уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщает, что он набрал более 80% голосов избирателей. Сразу после объявления результатов выборов по всей стране прокатилась волна протестов, в ходе которых погибли два человека, сотни – пострадали, тысячи человек были задержаны.