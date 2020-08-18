МКБ открыл зоны для премиум-обслуживания в Москве и Санкт-Петербурге

Московский кредитный банк (МКБ) запустил новый формат обслуживания «МКБ Премиум» с набором привилегий и сервисов для клиентов. Первые зоны для премиум-обслуживания уже открыты в отделениях банка в Москве и Санкт-Петербурге.

Воспользоваться привелигированным обслуживанием могут клиенты, которые в совокупном объеме размещают в банке от 2 млн рублей, либо имеют пакет карточных услуг «Премиальный»

«Для клиентов премиального сегмента классического банковского обслуживания уже недостаточно. В условиях тенденции снижения ставок по вкладам, приоритетом для них становится возможность диверсификации денежных средств в более доходные активы», - рассказал заместитель председателя правления МКБ Алексей Косяков.

Новый формат будет предоставлять более качественный сервис, формировать индивидуальные финансовые стратегии и подбирать наиболее подходящие решения для управления собственным капиталом. «Открыты первые выделенные зоны МКБ Премиум в офисах Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, постепенно их количество будет расти», - отметила Нина Макухина, начальник управления по работе с премиальными клиентами МКБ.