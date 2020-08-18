Пенсионная реформа может быть пересмотрена

Повышение порога выхода на заслуженный отдых продолжает бурно обсуждаться в политических и экспертных кругах. Пенсионная реформа, запущенная полтора года назад, по словам ее противников, не дала ожидаемых результатов, а, напротив, серьезно ударила по доходам граждан, подорвав их и без того хрупкое финансовое положение. В начале этого года две партии (КПРФ и «Справедливая Россия») даже включили пункт о пенсионном возрасте в свои проекты поправок к Конституции. Оба движения настаивали на том, чтобы вернуть параметры 2018 года (мужчины имеют право на социальную пенсию с 60 лет, женщины — с 55) и закрепить это в Основном законе. Однако тогда сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников отметил, что место таким поправкам не в Конституции, а в федеральных законах.

В условиях экономического кризиса идея об отмене реформы зазвучала снова. По словам депутата Мосгордумы Евгения Ступина, в столь непростой обстановке наиболее уязвимыми оказались люди предпенсионного возраста.

«Люди хоть и проходят переподготовку, да она организована за государственный счет, но они не могут никуда устроиться», — говорит депутат, добавляя, что трудоустроуство при переподготовке не обеспечивается, так что толку от нее нет. Работодатели, боясь наказания за увольнение людей предпенсионного возраста, просто не нанимают их. И человек оказывается в подвешенном состоянии, и без зарплаты, и без пенсии, так как выход на заслуженный отдых перенесли.

Стоит отметить, что далеко не все «предпенсионеры» смотрят в будущее столь пессимистично. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Союз «Молодые профессионалы (Вордскиллс Россия)», спрос на обучение новым навыкам среди граждан старше 50 лет неуклонно растет. Выбрать можно из 125 компетенций: от поварского дела и дошкольного воспитания до предпринимательства и веб-дизайна.

За первые 7 месяцев этого года бесплатно получить образование по стандартам «Вордскиллс» пожелали 25 тысяч человек. И 22 тысячи уже освоили выбранные компетенции. А в резерве у организации — еще 20 тысяч заявлений. Квота на образование была выбрана в этом году еще 1 июня, тогда как годом ранее за этот период набиралось только 30% от планируемого количества студентов.

Вернуть, как было

Между тем, столичный депутат разработал законопроект, предполагающий не только вернуть параметры выхода на пенсию к уровню 2018 года, но и компенсировать гражданам, чей заслуженный отдых был отложен, недополученные пособия. По подсчетам инициаторов проекта, по итогам первых полутора лет, таких оказалось 800 тысяч человек. И выплатить им нужно будет порядка 1,6 трлн рублей.

Взять средства Ступин предлагает из ФНБ, указывая на то, что на начало года там было 8 триллионов. Кроме того, есть немалых размеров золотовалютные резервы. По словам депутата, сейчас это оказало бы необходимую поддержку экономике, ведь выплаченные компенсации вылились бы в те же потребительские расходы, а значит, и в поддержку бизнеса.

Предполагалось, что законопроект в Госдуму направит Мосгордума, и, как сообщала «Литературная газета», после парламентских каникул документ будет рассмотрен депутатами. Однако, как сообщил «Эксперт-онлайн» Евгений Ступин, данная инициатива была отклонена. Правда, политик отметил, что проектом заинтересовались в ряде регионов.

Однако, сомнительно, что субъекты Федерации также будут выступать за полную отмену реформы. По словам первого-вице президента Опоры России Павла Сигала, хоть предложения вернуть прежние параметры и звучат все чаще, возврат прежнего пенсионного возраста рассматривается как антикризисная мера. По его словам, есть прецеденты, когда гражданам разных категорий в отдельных российских регионах сокращают срок выхода на пенсию.

По словам научного руководителя Института экономики РАН, сопредседателя Московского экономического форума Руслана Гринберга, вариант «заморозки» действительно обсуждается политиками. И это может стать адекватным компромиссом.

«По оптимистичным прогнозам, рост экономики и занятости может начаться через два года. Поэтому и возникло предложение на эти два года приостановить повышение возраста выхода на пенсию. Например, с 1 января 2021 года «заморозить» его на уровне 61,5 лет для мужчин и 56,5 лет для женщин. А спустя два года подумать о том, пора ли его «размораживать». Я думаю, что это было бы разумным промежуточным решением», — цитирует экономиста ЛГ.

Присмотреться к перспективе

«В перспективе возможно, что пенсионная реформа все же будет пересмотрена в масштабах всей страны, однако экономические последствия должны быть тщательно просчитаны», — полагает Павел Сигал. Он указывает на то, что проблема старения населения сохраняется, как и вопросы снижения доходов граждан и бизнеса, делающих отчисления в фонды.

Собственно, дефицит средств ПФР и стал основной причиной начавшейся реформы. Пенсионный фонд на протяжении долгих лет получает дотации из федерального бюджета, а растущее количество пенсионеров только увеличивает нагрузку. И в плане именно ее снижения даже первые результаты реформы вполне обнадеживают: по итогам 2019 года экономия бюджета РФ на выплатах составила 21,5 млрд рублей, а по итогам текущего года эта сумма должна составить 48 млрд рублей.

Правда, как отмечает Павел Сигал, за счет того, что администрирование страховых отчислений в ПФР передали налоговой службе, значительно выросла собираемость пенсионных взносов. В 2019 году рост собираемости взносов составил 10% — это 500 млрд. рублей. «То есть, получается, что гораздо больший эффект имеет не повышение пенсионного возраста, а улучшение собираемости взносов. Эти факты неоднократно отмечали российские парламентарии и экономисты», — добавляет вице-президент Опоры России.

В любом случае, речь о долгоиграющем эффекте здесь не идет. Повышать собираемость взносов до бесконечности не получится: сверх положенного взять будет нечего. ФНБ и золотовалютные резервы могут стать если только разовым источником в критической ситуации. Тем более, нынешний кризис показал, что в случае аврала деньги понадобятся сразу и всем. В такой ситуации даже заморозка реформы обойдется бюджету недешево.

При этом как писал ранее «Эксперт-онлайн», даже при нынешнем варианте реформы, «экономия» казны таковой будет лишь в теории, ведь средства расходуются на те же программы переподготовки (по предварительной оценке 80—100 млрд с 2019 по 2024 гг.), а также на обещанный ускоренный рост пенсий.

Но где же, в таком случае брать деньги? Некоторые депутаты кивают в сторону олигархов и просто состоятельных россиян. Так Евгений Ступин предлагает в том числе увеличить налог на богатство, а также пересмотреть финансирование содержания госаппарата.

«Я считаю, что Пенсионный фонд нужно наполнять за счёт олигархов. Требуется изменить тип нашей экономики благодаря деофшоризации, как это предлагает первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. Вопрос наполнения Пенсионного фонда решается не регулированием возраста выхода на пенсию, а комплексом финансово-экономических мер, которые президент России Владимир Путин сформулировал ещё в майском указе 2012 года», — озвучил другую точку зрения депутат Госдумы Валерий Федоров, которого цитирует ЛГ.

По мнению Павла Сигала — государству необходимо заняться вопросом эффективности работы ПФР и проблемой общего уровня доходов граждан. «Ведь от этого зависит состояние экономики России в целом на много лет вперед. Рассматривать проблему пенсионного обеспечения стоит в комплексе со всеми вопросами экономического развития страны в стратегическом плане, на десятилетия», — подчеркивает вице-президент Опоры России.

Проблему доходов населения власти страны, впрочем, еще весной этого года обозначили, как один из ключевых вопросов, требующих скорейшего решения. «Повышение благосостояния граждан» стало главной мантрой в период коронакризиса. Остается понять, что же будет делаться за пределами бумажных проектов. И как скоро после этих действий зазвучат предложения «вернуть все назад».