Прогноз погоды на зиму: синоптики обескуражили россиян

Не успело ещё закончится лето, а синоптики уже спешат рассказать о погоде, которая нас всех ждёт нынешней зимой. Пока со стопроцентной точностью утверждать, какая климатическая обстановка ожидается в период с декабря по февраль, конечно же нельзя. Но анализ то, что происходит с погодой сейчас, позволяет синоптикам осторожно предполагать, что всё-таки будет в зимний период 2020/2021.

Так многих метеорологов настораживает характер осадков, которые выпадают этим летом. При этом поясняется, что если раньше на 30 сухих дней приходилось минимум 5 «мокрых», которые распределялись равномерно, то в этом году после нескольких недель без дождей, 6-7 дней Русскую равнину накрывают ливни.

Как раз нестабильная ситуация с небесной влагой и свидетельствует о потеплении климата. Поэтому некоторые синоптики обещают, что нынешняя зима обескуражит россиян высоким температурным фоном и в целом мягким климатическим характером.

На это указывает и изменчивость погоды, которая наблюдается весь летний сезон. При этом, если тех, кто не в восторге от суровых зимних морозов такой прогноз может только порадовать, то для самой природы это не так и безопасно. Как поясняют специалисты, если раньше морозы играли некую санитарную роль, уничтожая патогенные организмы, то аномально тёплая погода зимой оставит их живыми, что уже весной негативно скажется на флоре и фауне.

Погода зимой 2020/2021 на Урале

Впрочем, не все метеорологи уверены, что предстоящая зима будет тёплой. В частности, климатолог Екатерина Пестрякова считает, что после аномальной жары, которая летом терзала жителей целого ряда российских регионов, в том числе Урала, в период с декабря по февраль будет холоднее обычного.

Это объясняется тем, что жаркое лето в континентальном климате обычно сменяется морозной зимой. В частности, как предполагают синоптики, к западу от уральских гор в зимнем сезоне 2020/2021 будет очень холодно, при этом выпадет большое количество осадков.

А вот на востоке Урала снега будет гораздо меньше, а морозы – мягче. В целом же средний температурный фон на территории региона прогнозируется этой зимой в пределах минус 20-23, что сразу на несколько градусов выше климатической нормы.

Первые морозы здесь ударят в декабре. Но кусачими они точно не будут: синоптики обескуражили уральцев, пообещав им до начала января всего минус 10-15. Первый месяц года на Урале обычно похож на декабрь, хотя в этом сезоне погода может удивить Урал более ярким солнцем, минимумом осадков и температурными качелями.

Февраль же, как пока прогнозируют метеорологи, и вовсе станет для местных жителей одним из самых тёплых месяцев зимы за последние годы: воздух на большей части Урала будет остывать всего до минус 8-12. Правда, пронизывающие ветра при повышенной относительной влажности воздуха, создадут ощущение более сурового холода. Кроме, того периодически будут заряжать довольно обильные снегопады. Такая погода продержится в регионах Урала уже до начала весны.

Прогноз погоды на зиму 2020/2021 в Сибири

Обескуражили синоптики своим прогнозом погоды на зиму и жителей Сибири. Все последние годы здесь уже в конце ноября начале декабря было морозно и снежно. Однако зимой 2020/2021 будет иначе. В частности, метеорологи обещают непривычно мягкий для этого региона температурный фон. При этом чувствительные морозы ударят здесь не раньше 20-х чисел последнего месяца этого календарного года. Но, как убеждены синоптики, очень сильными они не будут. Так, например, в Новосибирской области средняя дневная температура декабря составит минус 10-13. В Омской и Омской областях – минус 12-15. В ночные часы, конечно, ожидаются более суровые морозы – минус 24-26, но для Сибири это вполне естественно и уж точно не аномально.

В целом же, зима-2020/2021 на всей территории Сибири будет более стабильной и тёплой. По крайней мере, очень низких температур и снежной бури пока никто не обещает.

Погода зимой-2020/2021 в Крыму и Краснодарском крае

На юге России предстоящая зима будет тёплой, без мощных снегопадов и климатических качелей. По прогнозу метеорологов, первый снег выпадет на курортах Крыма и Кубани не раньше декабря. Несмотря на это, температурный фон, в начале нынешний зимы на российских морских курортах будет значительно выше нормы.

Поэтому даже дожди, которые обычно заливают побережье в Крыму и Краснодарском крае в первой декаде декабря, в этом году не будут продолжительными и точно не станут серьёзной помехой для тех, кто планируют провести здесь свои отпуска.

В горных районах Краснодарского края во второй половине декабря – начале января синоптики обещают снегопады, что очень порадует любителей горных лыж. Тем более, что климатическая обстановка останется мягкой и комфортной.

Пока рано говорить, что ожидается на юге в новогоднюю ночь. Но согласно предварительным данным, в Крыму с боем курантов может подморозить до минус 6-10. Примерно такие же температурные показатели ожидаются в Краснодарском крае. Однако, как предупреждают специалисты метеослужб, давать долгосрочный прогноз погоды тем более на морских курортах – дело неблагодарное. Но уже сейчас можно сказать, что даже морозная обстановка не помешает туристам в полной мере оценить зимнюю красоту Сочи и Геленджика, Анапы и Новороссийска, Ялты и Севастополя, Судака и Керчи.

Прогноз погоды на зиму 2020/2021 в Москве и СПб

Обескураживающий прогноз дали синоптики также жителям двух российских столиц. По их данным, погода в Москве и Санкт-Петербурге будет почти одинаковой, что уже само по себе необычно.

Несмотря на то, что первые морозы ударят здесь уже в середине ноября, в целом зимний сезон в центре и северно-западе России ожидается умеренно тёплым. В частности, в декабре в Москве и СПб градусники не станут показывать ниже минус 5-7. С наступлением темноты холодно тоже не будет, синоптики прогнозируют всего минус 7-9. Ближе к началу января в городе на Неве и Ленинградской области подморозит до минус 12-14, а в столичном регионе - до минус 10-12.

Относительно тёплыми, но очень снежным ожидаются в Москве и Петербурге январь и февраля. При этом исключать настоящих зимних морозов пока всё-таки нельзя - местами столбики термометров могут опускаться до минус 20-30, прежде всего, после полуночи. Впрочем, периоды сильного похолодания будут сменяться оттепелью, что может привести не только к снегопадам, но и ледяным дождям.