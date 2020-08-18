Путин и глава Евросовета обсудили ситуацию в Белоруссии

Президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель обсудили по телефону ситуацию, которая сложилась в Белоруссии после президентских выборов.

Как подчеркнул Мишель, только мирный и по-настоящему инклюзивный диалог может разрешить кризисную ситуацию в республике, передаёт агентство «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что глава РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии. В ходе беседы, которая состоялась по инициативе немецкой стороны, было выражена позиция Германии, что правительство Белоруссии должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить всех политзаключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом.

При этом в пресс-службе Кремле подчеркнули, что Путин и Меркель выразили надежду на скорейшую нормализацию обстановки в Белоруссии.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента Белоруссии, на которых, согласно официальным данным уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщает, что он набрал более 80% голосов избирателей.

Сразу после объявления результатов выборов по всей стране прокатилась волна протестов, в ходе которых погибли два человека, сотни – пострадали, тысячи человек были задержаны.

Накануне депутаты Европарламента заявили, что не признают результаты выборов в Белоруссии, а Александра Лукашенко назвали незаконным главой государства. При этом они объявили его персоной нон грата в Евросоюзе. В совместном заявлении партий европейского парламента, отмечается, что выборы президента, которые проходили в Белоруссии, не были свободными и справедливыми.