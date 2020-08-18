Oil Price: Япония может стать главным рынком для российского сжиженного газа

Амбициозные планы России в отношении сжиженного природного газа (LNG) пока основываются на двух проектах: газпромовском Сахалине и новатэксовском Ямале. Добавление Ямала помогло увеличить долю российского LNG на планете с 4 до 8%, пишет Oil Price (ОР). Сейчас благодаря переменам в климате для российских экспортеров газа открывается очень выгодный логистический маршрут – арктический. Именно по Северному морскому пути (СМП) 23 июля на японский терминал Ohgishima LNG Terminal был доставлен первый российский LNG. Ранее по СМП прошли еще два газовоза с российским LNG: Christophe de Margerie доставил груз в Цзянсу-Жудун, а «Владимир Воронин» - в Тяньцзинь. Причем, оба эти танкера-газовозы прошли Севморпутем в мае-июне, что еще несколько лет назад было невозможно, потому что раньше навигационный сезон начинался в июле и заканчивался в ноябре с пиком в августе-октябре. Благодаря теплым весне и лету в этом году навигационный сезон начался уже в конце мая.

От Мурманска, начального пункта СМП, до Иокогамы 7300 морских миль (13,9 тыс. км). Путь из Мурманска в Иокогаму через Атлантику и Суэцкий канал почти вдвое длиннее - 12,5 тыс. миль. Использование СМП, таким образом, ускоряет доставку LNG и других грузов в Японию на 65-66%.

Важность СМП растет с каждым годом, что наиболее наглядно показывают цифры доставленных по нему грузов: 4 млн тонн в 2014 и 31,5 млн тонн в 2019. Первый же коммерческий груз по нему был доставлен в 2009 году.

«Росатом», оператор СМП, отвечает за программу строительства ледокольного флота Росатомфлота, который позволит уже к 2030 г. проводить суда даже через восточную часть Северного ледовитого океана круглый год.

ПАО «Новатэк», оператор проекта «Ямал СПГ», имеет свой флот ледоколов класса Arc7 и давно мечтает поставлять сжиженный газ в Страну восходящего солнца. Пока, правда, несмотря на резкий рост спроса на сжиженный газ в Китае, LNG с Ямала в основном продолжает идти в Европу: Нидерланды, Бельгию, Францию и Великобританию. Согласно предварительной статистике за январь-июль этого года, 84% ямальского LNG ушло в атлантическую Европу, что на 1% больше, чем за тот же промежуток времени в 2019 году. Из более чем 500 танкеров, загруженных в Сабетте с декабря 2017 года, в Японию ушли лишь четыре. Тем не менее, считает ОР, Новатэк надеется получить свое место под японским солнцем. Благодаря глобальному потеплению и увеличению продолжительности навигационного периода на СМП, который, как отмечалось выше, значительно ускоряет время доставки грузов в Восточную Азию, Япония, обладающая третьей экономикой в мире и очень высоким спросом на энергоносители, включая сжиженный газ, вполне может стать главным рынком для ПАО «Новатэк», по крайней мере, сначала в Азии, а затем и, не исключено, в масштабах всей планеты.

Плавание «Владимира Русанова» из Сабетты в Огишиму продлилось 25 дней, тогда как раньше оно занимало как минимум 40 дней. То же самое относится к доставке грузов и в Китай. К примеру, в этом году некоторые корабли доставили LNG из Сабетты в китайский Цзянсу за рекордные 16 дней.

Конечно, два танкера-газовоза со сжиженным газом, пришедшие в этом году в Японию, пока капля в море, потому что она принимает ежедневно в среднем 3-4 газовоза, а в месяц - от 100 до 120.

Однако, считает ОР, экспорт российского LNG в Страну восходящего солнца уже в недалеком будущем скорее всего резко вырастет. Во-первых, консорциум Mitsui-JOGMEC приобрел 10% акций в проекте «Арктик СПГ-2». Первые три линии завода начнут работать уже в 2023 году. После этого танкеры с LNG пойдут в Японию с Ямала и Гыдана один за другим.

Во-вторых, после Арктик СПГ-2 Новатэк, считает ОР, вероятно займется проектом «Арктик СПГ-1», мощность которого, предположительно, составит 19,8 млн тонн в год. Очевидно, часть этого сжиженного газа будет тоже предназначаться для Японии.

И в-третьих, Токио уже выразил интерес к строительству терминала на Камчатке, куда танкеры класса Arc7 будут доставлять грузы для дальнейшей доставки уже на обычных кораблях.

Все это, уверены аналитики ОР, делают вероятные планы ПАО «Новатэк» по освоению Японии и превращению ее в главный рынок для сжиженного газа, вполне реальными и выполнимыми.