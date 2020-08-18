«Спящая красавица» и «Спартак» откроют 54 сезон Театра классического балета Н. Касаткиной и В. Василева на сцене Государственного Кремлевского Дворца

Первый показ «Спящей красавицы» в постановке Наталии Касаткиной и Владимира Василёва состоялся во время французских гастролей труппы в 2004 году на знаменитой сцене в Каннах. Спектакль, который пресса назвала «праздником балета», имел большой успех у публики и занял почетное место в репертуаре театра. Целью балетмейстеров было создать интересный и понятный спектакль, сохранив при этом шедевры музыки Петра Ильича Чайковского и хореографии Мариуса Петипа. Сцены пантомимы, объясняющей действие, были заменены танцевальными номерами. В авторской версии Наталии Касаткиной и Владимира Василёва Дезире и Аврора встретились после первых же аккордов, и у зрителя есть возможность проследить за развитием их отношений на протяжении всего спектакля. Сам балет длится всего 2 часа — более чем вдвое меньше традиционной постановки.

Партия феи Карабос в новой постановке стала танцевальной и женской, в отличие от классического спектакля, где ее исполнял мужчина. Зло, воплощенное в лице феи, стало обворожительным и грациозным, но от этого еще более опасным. Для финала Наталия Касаткина и Владимир Василёв поставили любовный дуэт в своем характерном стиле, соединяющем классическую школу танца и современную пластику.

В Кремле 6 октября со «Спящей красавицей» выступят Галина Гармаш (Аврора), Гаджимурад Дааева (Дезире), Виктория Горбачева (фея Сирени) и Ирина Довидовская (фея Карабос).

Знаменитый балет на музыку Арама Хачатуряна «Спартак» представлен на балетной сцене в нескольких прочтениях. В оригинальной версии Наталии Касаткиной и Владимира Василёва история Спартака разыгрывается в трагической и чувственной атмосфере эпохи Древнего Рима. «Спартак» стал одной из самых масштабных постановок Театра классического балета — шесть тонн уникальных декораций по эскизам Иосифа Сумбаташвили, 300 роскошных костюмов авторства Елизаветы Дворкиной, элементы настоящего римского боя, поставленные профессиональным каскадером Александром Малышевым, выразительная хореография и яркие образы создают на сцене грандиозное зрелище и захватывающую драму.

Благодаря Наталии Касаткиной и Владимиру Василёву первые в постановке «Спартака» использована музыка, хоть и написанная Арамом Хачатуряном для этого балета, но редко включавшаяся в спектакли другими хореографами.

Ведущие партии в «Спартаке» 7 октября исполнят Алексей Орлов (Спартак), Екатерина Березина (Аврелия), Николай Чевычелов (Красс) и Екатерина Хапова (Эвтибида).

Сайт театра: http://www.classicalballet.ru/perform/