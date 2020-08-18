Вход/Регистрация Подписка

«Спящая красавица» и «Спартак» откроют 54 сезон Театра классического балета Н. Касаткиной и В. Василева на сцене Государственного Кремлевского Дворца

Москва, 18.08.2020
Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва готовится к возвращению на сцену после карантина. Зрители смогут увидеть два знаковых спектакля театра — «Спящую красавицу» и «Спартака» — уже 6 и 7 октября 2020 года.
#Культура
  • «Спящая красавица» и «Спартак» откроют 54 сезон Театра классического балета Н. Касаткиной и В. Василева на сцене Государственного Кремлевского Дворца

предоставлено пресс-службой

Первый показ «Спящей красавицы» в постановке Наталии Касаткиной и Владимира Василёва состоялся во время французских гастролей труппы в 2004 году на знаменитой сцене в Каннах. Спектакль, который пресса назвала «праздником балета», имел большой успех у публики и занял почетное место в репертуаре театра. Целью балетмейстеров было создать интересный и понятный спектакль, сохранив при этом шедевры музыки Петра Ильича Чайковского и хореографии Мариуса Петипа. Сцены пантомимы, объясняющей действие, были заменены танцевальными номерами. В авторской версии Наталии Касаткиной и Владимира Василёва Дезире и Аврора встретились после первых же аккордов, и у зрителя есть возможность проследить за развитием их отношений на протяжении всего спектакля. Сам балет длится всего 2 часа — более чем вдвое меньше традиционной постановки.

Партия феи Карабос в новой постановке стала танцевальной и женской, в отличие от классического спектакля, где ее исполнял мужчина. Зло, воплощенное в лице феи, стало обворожительным и грациозным, но от этого еще более опасным. Для финала Наталия Касаткина и Владимир Василёв поставили любовный дуэт в своем характерном стиле, соединяющем классическую школу танца и современную пластику.

В Кремле 6 октября со «Спящей красавицей» выступят Галина Гармаш (Аврора), Гаджимурад Дааева (Дезире), Виктория Горбачева (фея Сирени) и Ирина Довидовская (фея Карабос).

Знаменитый балет на музыку Арама Хачатуряна «Спартак» представлен на балетной сцене в нескольких прочтениях. В оригинальной версии Наталии Касаткиной и Владимира Василёва история Спартака разыгрывается в трагической и чувственной атмосфере эпохи Древнего Рима. «Спартак» стал одной из самых масштабных постановок Театра классического балета — шесть тонн уникальных декораций по эскизам Иосифа Сумбаташвили, 300 роскошных костюмов авторства Елизаветы Дворкиной, элементы настоящего римского боя, поставленные профессиональным каскадером Александром Малышевым, выразительная хореография и яркие образы создают на сцене грандиозное зрелище и захватывающую драму.

Благодаря Наталии Касаткиной и Владимиру Василёву первые в постановке «Спартака» использована музыка, хоть и написанная Арамом Хачатуряном для этого балета, но редко включавшаяся в спектакли другими хореографами. 

Ведущие партии в «Спартаке» 7 октября исполнят Алексей Орлов (Спартак), Екатерина Березина (Аврелия), Николай Чевычелов (Красс) и Екатерина Хапова (Эвтибида).

Сайт театра: http://www.classicalballet.ru/perform/

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Бизнес уходит в смартфон

В будущем выживут только те компании, которые вкладываются в цифровизацию, этот процесс уже не остановить. Более того, все уходит не просто в цифру, а на экран планшета или мобильного телефона
Новости партнеров

Tоп

  1. Население Турции продает автомобили и дома и скупает золото
    Очередной валютный кризис накрыл Турцию. Население снова бросилось скупать твердые активы, правда, на этот раз главным объектом стал не доллар, а золото
  2. Вежливый бунт
    Чего хотят белорусы вместо Лукашенко и почему не считают свой протест революционным
  3. Тест на протест
    Прошедшие в Белоруссии в минувшее воскресенье выборы дестабилизировали ситуацию в этой стране. Уже четыре дня и ночи после 9 августа протестные действия там не стихают. Хотя они вызывают ожесточенный отпор со стороны силовиков, властям уже четыре дня не удается взять под контроль ситуацию в стране
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама