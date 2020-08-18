Ставка ЦБ может перестать снижаться

Что они имеют в виду...

Как считают в Банке России, до конца 2020 года темпы инфляции будут плавно ускоряться. Такое мнение высказал в кулуарах съезда ассоциации ACI Russia зампред Центробанка Алексей Заботкин. Он сообщил, передает Finmarket, что на текущий момент, темпы роста цен составляют 3,4%. При этом пик показателя будет достигнут примерно через полгода.

«Где-то в феврале-марте должно быть. В текущем году инфляция будет постепенно ускоряться, и на конец года инфляция будет 3,7–4,2%», — передает ТАСС слова Алексея Заботкина. Ранее, в начале лета Эльвира Набиуллина также прогнозировала на весну будущего года пик инфляции, поясняя этот прогноз эффектом низкой базы.

Динамику показателя отражают следующие данные Росстата: в июне инфляции составляла 0,2%, а в июле — 0,4% месяцем ранее. В годовом выражении это соответствует 3,2% в июне и 3,4% в июле.

Регулятор, озвучивая свои прогнозы по инфляции, дает тем самым рынку сигнал о том, что, возможно, цикл снижения ключевой ставки закончился, отмечает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Конечно, это только предположение, говорит он, но в условиях, когда инфляция вот-вот вырастет, продолжать понижать ставку было бы противоестественно. По замечанию аналитика, финансовые власти вообще с трудом могут предсказать, что будет с экономикой через полгода-год, потому что сейчас в их модели слишком много непредсказуемых переменных.

Толком не подсчитано, какой ущерб нанес экономике карантин, а уже начинаются разговоры о второй волне заболеваемости и возобновлении ограничительных мер осенью, указывает Алексей Антонов. Это было бы крайне рискованно с точки зрения ограничения экономического роста, губительно для малого и среднего бизнеса, и в таких условиях вообще вряд ли возможно спрогнозировать значение инфляции в начале 2021 года.

Он считает, что в таких условиях следует опираться на самые пессимистичные прогнозы, скажем, после таких потрясений годовая инфляция вряд ли может быть ниже 10%. К тому же, цена нефти не собирается расти, а значит, будет бюджетный дефицит, простейший способ сглаживания которого заключается в денежной эмиссии и ослаблении курса рубля.

«Я бы готовился к росту курса доллара к рублю как минимум до отметки 80 до конца этого года. В России месяцы и даже годы “ползучей” низкой инфляции с лихвой компенсируются внезапными девальвациями, происходящими в среднем раз в 6-10 лет», – заключает Алексей Антонов.

Инфляция ушла на базу

В Банке России ожидают пика годовой инфляции в феврале-марте 2021 года, опираясь на прогнозы дальнейшего развития ситуации в экономике и динамики потребительских цен в текущем и прошлом году, отмечает председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев. В 2019-м в августе и в сентябре благодаря удешевлению плодоовощной продукции из-за хорошего урожая, а также эффекта от укрепления рубля в предыдущие месяцы была зафиксирована дефляция в 0,24% и 0,16% соответственно. Ощущался этот эффект и в последующие месяцы до конца года, в которых темпы роста потребительских цен оказались ниже средних за последние годы значений.

Таким образом была сформирована так называемая низкая база, указывает эксперт. Теперь после выпадения этих значений при расчете годовой инфляции можно ожидать ее «технического» подъема.

Так, по итогам июля рост цен составил 0,35%, говорит он, что оказалось выше прошлогодних 0,2%. В результате годовая инфляция ускорилась с 3,21% до 3,37% на эту разницу в 0,15%. По последним данным Росстата, с 1 по 10 августа цены понизились на 0,1%. Стоит напомнить, что в прошлом году в августе цены снизились на 0,24%. Выходит, что в оставшиеся дни до конца месяца цены должны понизиться еще на 0,14%, чтобы не сработал эффект низкой базы и годовая инфляция вновь не ускорилась.

Согласно комментарию ЦБ к последнему заседанию, до конца года будет сказываться дезинфляционное влияние слабого спроса из-за провала экономической активности вследствие пандемии COVID-19. На фоне стабилизации инфляционных ожиданий и обменного курса рубля, инфляция за счет низкой базы 2019 года может ускориться с 3,37% до 3,7%-4,2% по итогам года, подтверждает Михаил Дорофеев. В отсутствие новых шоков на внутреннем валютном рынке и сохранения нынешней траектории инфляции, можно допускать сужения этого прогноза ближе к нижней границе, к 3,7-4%.

Достижение договоренностей ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи по последним данным способствовало восстановлению баланса на рынке энергоносителей, что сокращает риски сокращения текущего счета платежного баланса. В то же время из-за предстоящих выборов президента США в ноябре не исключено восстановление санкционной риторики, что может спровоцировать отток капитала, ослабить рубль и создать предпосылки для ускорения инфляции к концу года.

Говоря про 2021 год, Михаил Дорофеев считает, что текущий прогноз инфляции Банка России в 3,5-4,0% будет пересматриваться в зависимости от внешних факторов. В настоящий момент, с учетом рисков «второй волны» коронавирусной инфекции, потенциального обострения отношений между США и Китаем, нового электорального цикла в США, более точные оценки сейчас едва ли возможны.