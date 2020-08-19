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Акции дня: Mail.ru Group растет на перспективу

Москва, 19.08.2020

Внимание трейдеров в среду привлекли бумаги IT-гиганта Mail.ru Group. Компания развивает непрофильный бизнес, в июле ликвидность ее бумаг значительно выросла, а в конце осени эксперты ожидают включение акций группы в индексы MSCI. За дневную торговую сессию бумаги компании выросли на +3,99% до 2 163 рублей за акцию. 

В среду Mail.ru Group и «Сбербанк» сообщили об инвестициях в размере 12 млрд рублей в совместное предприятие по доставке продуктов и перевозке пассажиров (картографический сервис 2ГИС, сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат», сервис такси «Ситимобил» и сервис доставки из ресторанов Delivery Club). Средства будут направлены на расширение бизнеса. При этом стороны сохранят равные доли в СП (по 45,005%).

Аналитики прочат бумагам Mail.ru Group светлое будущее. По мнению стратега Sberbank Investment Research Коула Эйксона, что акции Mail.ru Group в ноябре будут включены в индекс MSCI Russia с весом 1,4-1,6%. Однако такой сценарий может не сбыться, если ликвидность Mail.ru Group  на Московской бирже снизится в августе и сентябре, отметил он.

Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии вырос на +0,19% до 3056,54 пункта, индекс РТС поднялся на +0,37% до 1316,32 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:23 мск  составила 45,26 долларов за баррель (-0,44%). Российская валюта была стабильна – 73,15 рублей за доллар.

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