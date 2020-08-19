ЕС не признал выборы в Белоруссии и введёт санкции против ответственных за насилие

Шарль Мишель – глава Евросовета – заявил, что в ходе экстренного заседания ЕС было принято решение о непризнании результатов президентских выборов, озвученные властями Белоруссии. Кроме того, стало известно, что объедение введёт санкции против «значительного числа тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах», передаёт РИА Новости.

В свою очередь канцлер ФРГ подчеркнула, что Белоруссия должна самостоятельно обрести свой путь.

«Это должно произойти посредством диалога внутри страны, вмешательства извне быть не должно», – сказала лидер Германии.

При этом она выразила уверенность, что «нет сомнений в том, что выборы в Белоруссии были нечестными и несправедливыми».

Меркель также отметила, что лидеры ЕС осудили насилие в отношении мирных демонстрантов и «аресты тысяч белорусов».

«Мы призываем режим Лукашенко прекратить применять силу, свобода слова и собраний должны быть гарантированы, а все заключенные – освобождены без условий. Мы выступаем за национальный диалог, как это предлагает оппозиция в Белоруссии, возможно, при участии ОБСЕ», – резюмировала канцлер ФРГ.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии поручил МИД Белоруссии проинформировать западных партнёров, в том числе канцлера ФРГ Ангелу Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Польши Анжея Дуду, литовского лидера Гитанаса Науседу, президента Украины Владимира Зеленского о ситуации в республике и предупредить об ответственности за беспорядки.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента Белоруссии, на которых, согласно официальным данным уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщает, что он набрал более 80% голосов избирателей. Сразу после объявления результатов выборов по всей стране прокатилась волна протестов, в ходе которых погибли несколько человек, сотни – пострадали, тысячи человек были задержаны.