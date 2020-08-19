Известные белорусские спортсмены пригрозили Лукашенко отказом выступать за сборную

Более 100 известных белорусских спортсменов и работников спортивной отрасли написали открытое письмо главе государства Александру Лукашенко, в котором пригрозили перестать выступать за сборную страны, если не будут выполнены их требования, главное из которых «признать прошедшие президентские выборы недействительными ввиду многочисленных фактов фальсификаций и давления на избирательные комиссии».

В тексте письма, выдержки из которого публикует РИА Новости, также выдвигается требование провести повторные выборы президента.

Кроме того, авторы письма требуют освободить граждан, которые были задержаны во время демонстраций, реабилитировать всех политических заключенных, а также наказать виновных в избиении и издевательствах над задержанными во время мирных демонстраций.

Под письмом подписались 110 человек, среди которых чемпионы Европы по лёгкой атлетике Ольга Мазуренок, Эльвира Герман, Марина Арзамасова, чемпион мира и Европы по самбо Степан Попов, серебряный призёр Олимпиады-2008 года и победитель первенства континента по лёгкой атлетике Андрей Кравченко, двукратный призёр Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя, обладательница «серебра» Игр-2012 по художественной гимнастике Наталия Лещик и многие другие.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента Белоруссии, на которых, согласно официальным данным уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщает, что он набрал более 80% голосов избирателей. Сразу после объявления результатов выборов по всей стране прокатилась волна протестов, в ходе которых погибли два человека, сотни – пострадали, тысячи человек были задержаны.