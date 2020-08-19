Лавров сделал заявление о ситуации в Белоруссии

Глава МИД РФ Сергей Лавров сделал заявление о ситуации, которая сложилась в Белоруссии после президентских выборов. Как подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства, в Москве встревожены попытками внешних игроков использовать внутренние сложности республики с целью навязать свои порядки.

При этом министр иностранных дел РФ считает, что все заявления стран Евросоюза о Белоруссии носят исключительно геополитический характер, передаёт ТАСС.

«Нас тревожит попытка использовать внутренние сложности, с которыми сейчас столкнулась Беларусь, белорусский народ и руководство, для того, чтобы вмешиваться в эти события, процессы извне. Не просто вмешиваться, а с целью навязать белорусам те порядки, которые внешние игроки считают для себя выгодными», – подчеркнул Лавров, добавив, что в Москве верят, что белорусы не пойдут на поводу у сторонников деструктивной логики «или вы с Россией, или с Европой».

По его словам, в 2014 году, когда произошёл Майдан на Украине, именно с такой логикой «или – или» выступали многие официальные лица государств-участников ЕС.

При этом глава МИД РФ отметил, что убеждён, что народ Белоруссии может сам разобраться в нынешней ситуации. Кроме того, Лавров заявил, что силовиков в Белоруссии пытаются провоцировать, в том числе путём применения грубой силы против них.

«Видим, как силовиков пытаются провоцировать, в том числе путём применения грубой силы против них», – цитирует главу МИД РИА Новости.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента Белоруссии, на которых, согласно официальным данным уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщает, что он набрал более 80% голосов избирателей. Сразу после объявления результатов выборов по всей стране прокатилась волна протестов, в ходе которых погибли несколько человек, сотни – пострадали, тысячи человек были задержаны.