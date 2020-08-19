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Лукашенко поручил усилить охрану государственной границы Белоруссии

Москва, 19.08.2020

Действующий глава государства Белоруссии Александр Лукашенко по итогам заседания Совета безопасности республики поручил государственному пограничному комитету усилить охрану границы.

Как пояснил он, это необходимо сделать, чтобы не пустить в страну боевиков и оружие, а также средства на финансирование протестов, передает РИА Новости со ссылкой на Sputnik Беларусь.

«Поручаю государственному пограничному комитету усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения в Беларусь из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков. Мы видим, что эти деньги поступают», – подчеркнул Лукашенко.

При этом он уверен, что эти деньги идут на оплату участникам протестов.

«Конечно, не всем, но платят людям, которые хотят заработать. С цветочками постоять, ещё что-то сделать. Я не хочу сказать, что все такие. Но большие деньги поступают, и притом в открытую», – отметил Лукашенко.

Также глава государства поручил МИД Белоруссии проинформировать западных партнёров, в том числе канцлера ФРГ Ангелу Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Польши Анжея Дуду, литовского лидера Гитанаса Науседу и президента Украины Владимира Зеленского о ситуации в республике и предупредить об ответственности за беспорядки.

«Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения, и предупредить их об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков – это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается», – резюмировал президент Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков – руководитель президентской пресс-службы – прокомментировал ситуацию в Белоруссии. По словам представителя Кремля, Москва относится к происходящему там как к внутреннему делу этой страны.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента Белоруссии, на которых, согласно официальным данным уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщает, что он набрал более 80% голосов избирателей. Сразу после объявления результатов выборов по всей стране прокатилась волна протестов, в ходе которых погибли несколько человек, сотни – пострадали, тысячи человек были задержаны.

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