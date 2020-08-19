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МКБ поддержал крупнейшую железнорудную компанию «Металлоинвест»

Москва, 19.08.2020

Московский кредитный банк (МКБ) расширил сотрудничество с крупнейшей железорудной компанией России «Металлоинвест». В августе банк открыл возобновляемую кредитную линию на 7 млрд рублей для обеспечения резервного источника ликвидности компании.

«МКБ является банком-партнером компании «Металлоинвест» также в части факторинга, расчетно-кассового обслуживания, организации размещения на рынках капитала. Мы очень рады дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества с одним из лидеров горнорудной и металлургической промышленности России», - отметил директор департамента по работе с промышленными предприятиями МКБ Александр Афонин.

«Металлоинвест» - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали. За 2019 год «Металлоинвест» произвел 40,2 млн т. железной руды, более 80% которой компания переработала.

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