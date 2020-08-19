Нерезиденты пытаются сыграть на российском долге на фоне событий в Белоруссии

Рыночная информация

Минфин РФ отменил аукционы по еженедельной продаже государственных облигаций, которую министерство традиционно осуществляет на рынке по средам. Как пояснили чиновники, такое решение принято в «целях содействия нормализации рыночной ситуации».

Finanz со ссылкой на аналитиков Росбанка отмечает, что во вторник, 18 августа рынок госдолга пережил мини-коллапс. Цены ОФЗ упали до минимальных значений с апреля, в результате чего доходности выросли на 12-26 базисных пунктов. Индекс RGBI, отслеживающий котировки госбумаг, обновил минимум с конца мая, просев на 0,73 п. Аналитики предполагают за этим действия кого-то из крупных игроков, повлиявшие на весь, достаточно «тонкий» рынок.

Непосредственное влияние на рынок ОФЗ политического кризиса в Белоруссии усматривают в Сбербанк CIB, хотя эти выводы не более, чем умозаключения на основе общеизвестной информации, а также – интерпретации неких фотографий непонятного (как часто бывает в таких случаях) происхождения из соцсетей, на которых фигурирует военная техника «без номеров» якобы вблизи российско-белорусской границы.

Его аналитики выражают озабоченность по поводу перспектив квартального плана Минфина, намеренного привлечь в долг за III кв. один триллион рублей. Для этого каждую неделю надо размещать ОФЗ на 100 млрд рублей.

В чем игра

«Мы буквально сидим на деньгах, но почти ничего с ними путного не делаем. Хотя денежных ресурсов для бюджета, на реализацию любых сколько-нибудь разумных планов правительства и сейчас более, чем достаточно, если считать даже подраздувшиеся ещё за время пандемии выше планки 600 млрд долларов золотовалютные резервы, а не только изучать под лупой новые поступления в бюджет, – комментирует отмену ацукциона шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. – Они-то при упавших резко доходах населения и при упавшем экспорте, конечно, обмелели, но это явление временное и поправимое. Зато за всё время пандемии, российское правительство израсходовало на поддержку экономики и на другие цели так мало средств, что дефицит бюджета на конец июля составил всего лишь 1,522 трлн руб., или менее 1,4% ВВП».

Минфин совершенно справедливо не видит резонов размещать новые займы под более высокие проценты, что впоследствии вышло бы казне только боком, с учётом более высокой стоимости обслуживания такого не вовремя принятого на себя долга, отмечает он. К чему брать взаймы дорого сейчас, когда ещё будет масса возможностей спокойно взять взаймы дешевле? Позднее те же самые международные фонды будут готовы предложить нам снова условия помягче, и на таких же аукционах можно будет разместить новые ОФЗ под ежегодные купонные выплаты хотя бы на 0.5-0.7% меньше.

Собственно, указывает аналитик, и иностранные инвесторы пытаются играть с нами в ту же игру: выводя часть денег из российских ОФЗ и покупая существенно меньше ОФЗ новых выпусков в последние недели. Управляющие фондами делают это не потому, что хотят избавиться от российских облигаций навсегда или надолго, а лишь чтобы перекупить их на условиях более высокой доходности, если получится сделать это на вторичном рынке либо напрямую у Минфина на аукционе.

Минфин же не хочет предоставлять им такую возможность, так как вовсе не испытывает острой нужды в деньгах и может ждать. Именно поэтому на последних августовских аукционах Минфин и размещал всё меньше облигаций: уже не на сотню с лишним миллиардов рублей, а только на десятки миллиардов, причём спрос каждый раз позволял разместить больше, но это было невыгодно, и Минфин не пошел на поводу.

Сейчас действительно не самая благоприятная для правительственных займов конъюнктура: не только из-за бурлящей рядом Белоруссии, но и в целом из-за припавшей на время популярности скупки активов на развивающихся рынках среди международных инвесторов, уверен Пётр Пушкарёв. При быстро растущих против доллара других резервных валютах, они вкладывают более весомые доли в Еврозону, в Австралию, в Канаду, в производные инструменты по мощно дорожающему золоту, при этом держа на относительно голодном пайке ЮАР, Бразилию или Индию.

Сказывается и сильное спекулятивное давление на турецкую лиру, из-за чего и на других развивающихся рынках, включая Россию, растут требования инвесторов: занимать они согласны, но только дороже, то есть с большей для себя выгодой. В это время куда практичнее и проще закрыть любые возникающие в бюджете недостачи поступлений теми же средствами из ФНБ, объем которого за июль зачем-то даже вырос на 819 млрд руб. Там всё ещё почти 13 трлн руб, тогда как в бюджет правительство заложило экстренное увеличение расходов на 2020 год всего лишь на 2,3 трлн руб.

Так что, полагает Пётр Пушкарёв, можно спокойно поставить аукционы по ОФЗ на паузу, при необходимости и на пару-тройку месяцев: те несколько сотен миллиардов рублей, которые Минфин мог бы на аукционах за это время выручить, погоды абсолютно не сделают, а лишь обременят Россию долгом под не самый маленький процент.

Предпочтительнее сначала потратиться на субсидии для пострадавших секторов, а не на лишние проценты по новым займам: деньги-то есть и заботиться следует не о настоящем, а о будущем благополучии российского бизнеса, который и должен обеспечивать для Минфина растущую налоговую базу, говорит аналитик. А если к концу осени так и не увеличатся экспортные и налоговые поступления, то правильнее всего будет принять политическое решение израсходовать еще часть средств из ФНБ, а к размещению долга вернуться, когда условия займов станут помягче.

Не заслужили премию

Минфин подходит к аукционам ОФЗ «экономно» и не торопится идти на поводу локальных участников долгового рынка, которые в условиях навеса предложения и снижения интереса со стороны зарубежных инвесторов желают увидеть премии к вторичному рынку, отмечает, в свою очередь, председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев. События в Белоруссии, по его слвоам, еще больше ограничили желание нерезидентов принимать участие в аукционах, которое прежде иссякло после резкого снижения Банком России ключевой ставки.

Последние шаги ЦБ фактически приблизили момент завершения цикла смягчения монетарной политики, хотя потенциал еще одного сокращения на 25 б. п. сохраняется. Ситуация на рынке госдолга теперь выглядит иначе по сравнению со вторым кварталом: тогда при плане в 600 млрд руб. было продано госбумаг на 1,11 трлн руб. На тот момент у зарубежных инвесторов была возможность заработать на отскоке рынка в ожидании снижения Банком России ключевой ставки, еще не было усиления санкционных рисков, которые теперь воспринимаются по-другому, в том числе из-за событий в соседней стране и скорых выборов президента США в ноябре.

На текущий момент Минфин с начала июля привлек 319,3 млрд руб. от плановых 1 трлн руб., отмечает аналитик. С учетом отмененного 19 августа аукциона, на шести оставшихся до конца сентября ему необходимо занять в среднем на каждом 113,45 млрд руб. С учетом профицита ликвидности в банковском секторе это не составит труда при достаточной премии.

Но в ведомстве пока к этому не готовы, констатирует Михаил Дорофеев. После резкого понижения ключевой ставки в июне на 100 б. п. и в дальнейшем еще на 25 б. п. в июле, доходности среднесрочных бумаг на 5-10 лет сформировали премию к ней на 80-155 б. п. Участники аукционов ОФЗ хотят от Минфина еще и дополнительной премии.

Возможно, предполагает эксперт, в ведомстве рассчитывают на появление окна возможностей, которое позволит этого избежать по крайней мере в краткосрочной перспективе. Сегодня, в среду вечером будет опубликован протокол к последнему заседанию ФРС, в котором не исключены четкие сигналы дальнейших действий на предстоящей встрече комитета по ставкам в сентябре. Их позитивный характер может поддержать настроения на внешних рынках и на рынке энергоносителей, что может улучшить конъюнктуру и на рынке ОФЗ, сделав участников аукционов «менее требовательными».

Не исключено, добавляет Михаил Дорофеев. что в ближайшую неделю до следующего размещения появится большая определенность в развитии ситуации в Беларуси, что может также повысить степень готовности первичных покупателей рублевого госдолга. В случае негативного развития событий и отказа от активного размещения госдолга по возросшим процентным ставкам, под угрозой окажется одобренное для смягчения удара пандемии COVID-19 расширение госрасходов на 2,3 трлн. руб. и как итог более медленные темпы выхода экономики из кризиса, отмечает он. В то же время на текущий момент ситуация выглядит контролируемой и говорить об этом не приходится, заключает эксперт.