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ОЭЗ – что это и зачем создается

Москва, 19.08.2020
#PressRelease

Что собой представляет особая экономическая зона и какие цели преследуются при ее создании. В двух словах, это территория, где созданы лучшие условия для развития бизнеса с целью скорейшего экономического развития региона.

Зачем создаются ОЭЗ

В ОЭЗ подготавливаются условия для привлечения инвестиций, в том числе из-за рубежа. Это в свою очередь, влечет за собой создание новых рабочих мест, способствует развитию экспортной базы. Пошлины либо снимаются полностью либо минимизируются, соответственно уменьшаются затраты на производство продукции.

Инвесторы рассматривают ОЭЗ как возможность для инвестиций благодаря многим преимуществам, которых нет в обычных регионах:

  • здесь меньше бюрократических препонов для бизнеса;
  • развитая инфраструктура;
  • много недорогой рабочей силы;
  • упрощены требования к стандартам по установке оборудования;
  • нет пошлин на импортные запчасти и сырье;
  • льготы на рынке недвижимости и земли;
  • больше рынков сбыта;
  • субсидии на коммуналку;
  • система налоговых и таможенных льгот;
  • уменьшены сроки списания затрат на амортизацию оборудования;
  • улучшенные правовые гарантии.

Таким образом, инвесторы, которые  решают вкладывать средства в развитие особых экономических зон, имеют возможность быстрее вернуть свои деньги и начать на них зарабатывать.

Инвесторы в ОЭЗ получают льготы по налогообложению, могут сэкономить на пошлинах, получают доступ к недорогой высококвалифицированной рабочей силе и в целом при минимальных затратах могут существенно увеличить свои доходы.

Где создаются ОЭЗ

Для создания Особой экономической зоны нужно соблюдение нескольких условий:

  • удачное территориальное расположение;
  • развитая инфраструктура;
  • много свободных площадей для строительства новых мощностей;
  • исторически сложившиеся традиции определенных видов бизнеса;
  • квалифицированные кадры.

Классификация особых экономических зон

ОЭЗ по прерогативным льготам бывают: территориальными, функциональными, таможенными, налоговыми, финансово-инвестиционными, административными.

В зависимости от выполняемых функций ОЭЗ делят на: логистические, промышленные, технологические, туристические.

Особая экономическая зона – отдельная территория с множеством привилегий для бизнеса. Это привлекает иностранный капитал в страну и ведет к созданию совместных предприятий и вливанию денег в промышленность.

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