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Опубликована новая статистика заболевших коронавирусом в России

Москва, 19.08.2020

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в РФ за последние сутки выявили 4 828 новых больных COVID-19.

Таким образом, к утру 19 августа в 85 регионах страны зафиксировано 937 321 заболевших коронавирусом. Из них выздоровели – 749 423 (+6 795). За время эпидемии жертвами смертельного вируса в России стали 15 989 человек (+117 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 691 новых заболевших. На втором месте – Санкт-Петербург (+162). Далее следуют Подмосковье (+151), Свердловская область (+147) и Нижегородская область (+138).

Напомним, 18 августа в России было зафиксировано 4 748 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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