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Особенности получения свидетельства о государственной регистрации

Москва, 19.08.2020
Чтобы подтвердить факт соответствия выпускаемой производителем продукции санитарным и гигиеническим нормативам, необходимо оформить свидетельство о госрегистрации. Данная процедура является обязательной не для всех типов товаров, но все же перечень изделий, подлежащих проверке, достаточно обширен.
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Без внесения товаров из данного перечня в реестр свидетельств о государственной регистрации https://eacportal.com/uslugi/svidetelstvo-o-gosudarstvennoy-registratsii/ запрещается не только их продажа в Российской Федерации, но и ввоз на ее территорию.

Общие сведения

Получить права на реализацию того или иного вида товаров, нуждающихся в испытаниях, не слишком трудно. Самое важное при оформлении свидетельства о госрегистрации – это соответствующие существующему законодательству и последовательные действия по осуществлению экспертизы и проверке документации. Выполнение всех правил данной процедуры во многом определяется степенью знакомства производителя с процессом включения товаров в Единый реестр свидетельств. Выдача свидетельства о государственной регистрации осуществляется на неограниченный срок, так что повторять данную процедуру в дальнейшем не потребуется. Чтобы получить нужный документ, необходимо пройти два этапа, описанных далее.

Проверка документации и экспертиза товара

Сначала надо предоставить в учреждение здравоохранения сопроводительные документы для товара и его образцы. Проверка товара производится путем проведения испытаний в лаборатории, после этого оформляется заключение о степени безопасности продукции и ее соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам.

Предоставление документации в Роспотребнадзор

Второй этап начинается, как только в Роспотребнадзор подается пакет документации на товар, включая заключение экспертов учреждения здравоохранения. Далее принимается решение о включении товара в реестр, и заявителю выдается свидетельство о госрегистрации.

Хотя вышеописанная схема оформления свидетельства о госрегистрации внешне выглядит довольно простой, она требует выполнения ряда специфических условий. Это относится к правилам подачи документации и характеру ее оформления в соответствии с видом товара. Никаких отклонений от законодательных норм при этом быть не должно. Далеко не все производители обладают нужными знаниями, по этой причине сложные процедуры получения таких документов лучше поручить специалистам, которые готовы предоставить квалифицированную помощь в данном вопросе.

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