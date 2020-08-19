Американские фондовые индексы «беспричинно» побили исторические максимумы

На закрытии финансовых рынков в США во вторник, 18 августа, ведущие американские фондовые индексы S&P 500 и NASDAQ установили новые исторические рекорды. При этом, обращают внимание аналитики, рост, по сути, ничем не был обоснован: из-за политических разногласий во власти Федеральная резервная система (ФРС) пока не начала масштабное стимулирование экономики при помощи вливания ликвидности.

Так, пишет «Прайм», Белый дом и республиканцы никак не могут договориться с демократами в конгрессе о стимулировании экономики и возможных дальнейших усиленных выплатах по безработице. Белый дом согласен выделить 1 трлн долларов, а демократы требуют как минимум 2-миллиардный пакет поддержки.



Тем не менее, по состоянию на 23.00 мск на закрытие Нью-Йоркской фондовой биржи S&P 500 вырос на 0,23%, до 3389,79 пункта — это выше предыдущего рекорда 3386,15 пункта, установленного индексом в феврале. В свою очередь, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос до 0,73%, до 11210,84 пункта, побив рекорд второй день подряд.



Рекорды американского фондового рынка основаны на ралли сразу в нескольких секторах, включая высокотехнологичный, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Здесь отлично себя чувствуют флагманы рынка, от Apple до Tesla, которых не слишком касаются политические дебаты относительно нового пакета стимулирования экономики США.



По мнению Бодровой, именно сейчас у американского рынка нет веских поводов переоценивать риски: вероятность второй волны коронавируса сохраняется, но она ровно такая же, как и месяц назад, нефть стабильна, вкачанные в экономическую систему деньги понемногу начинают работать. Есть проблемные точки, это рынок труда, расходы населения, но все согласны, что на их ликвидацию нужно время. Пока в информационном поле не появилось ярко выраженного повода для стресса, инвесторы покупают. Потенциал роста ключевых индексов США, по оценке «Альпари», — еще около 3-5%.



Рост индекса высокотехнологичных компаний NASDAQ бьет рекорды по причине того, что пандемия оказала негативное влияние только на традиционную экономическую систему, отмечает, в свою очередь, главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. По его словам, в период повышенного режима самоизоляции в первом и втором квартале как раз высокотехнологичные и цифровые компании зарабатывали в разы больше, чем до начала распространения коронавируса. Общество потребления буквально за несколько месяцев перешло в новый формат жизни, перейдя от физического на бесконтактное взаимодействие.



Вот несколько примеров, говорит он. Amazon получил рекордную выручку за 2-й квартал. Apple увеличила объемы продаж, зафиксировав в июне рекордную выручку. Еще один гигант, Netflix прирос на 10,1 млн пользователей за тот же самый квартал. Рост NASDAQ накануне указывает на то, что он и дальше будет показывать высокие результаты, есть прогнозы, что в годовом выражении этот индекс может вырасти на 6%.



Рост индекса так называемого «широкого рынка» S&P 500 в целом также закономерен, продолжает Алексей Антонов, поскольку в этот индекс традиционно входят крупнейшие компании, имеющие наибольшую капитализацию. Учитывая, что тут существенно присутствуют и компании из высокотехнологичного сектора, рост обоих индексов вполне взаимосвязанное явление.



Между тем нельзя сказать, что все эксперты рынка в один голос ожидают дальнейшего стремительного роста, отмечает аналитик. Рынок в первом полугодии прошел определенную фазу насыщения, соответственно, это чревато снижением спроса. На рынки будут оказывать существенное воздействие множество факторов, это и предстоящие выборы в США, и коронавирус, динамика распространения которого в мире по-прежнему остается на высоком уровне, и многое другое.



С другой стороны, добавляет Алексей Антонов, есть фактор перехода на новые форматы взаимодействия между людьми. Он будет продолжать снижать темпы роста традиционных экономических гигантов и воздействовать на их переформатирование, с активным инвестированием в глубокую цифровизацию процессов, что опять же усилит высокотехнологический сектор.