Сотовый оператор МТС закрыл 600 салонов в рамках оптимизации розничной сети

Крупнейший российский сотовый оператор МТС закрыл 600 салонов связи.

Как передаёт «Прайм» со ссылкой на первого вице-президента компании по телекоммуникационному бизнесу Инессу Галактионову, сделано это в рамках оптимизации своей розничной сети.

Таким образом, после сокращения сеть МТС насчитывает 5 281 салон. По словам Галактионовой, компания продолжила стратегию оптимизации, которая заявлялась в этот период в рамках отчётности в 2019 году.

«Мы не только выполнили свои обещания, мы с точки зрения сроков даже перевыполнили, потому что первоначально наши планы были подойти к сокращению 600 салонов к концу 2020 года», – резюмировала вице-президент МТС.

Наша справка

МТС – отечественная телекоммуникационная компания, которая оказывает услуги в РФ, а также государствах СНГ.

Компания оказывает услуги сотовой связи, проводной телефонной связи, широкополосного доступа в Интернет, мобильного телевидения, кабельного телевидения, спутникового телевидения, цифрового телевидения и сопутствующие услуги, среди которых услуги по продаже контента. МТС во всех странах своего присутствия обслуживает более 100 млн абонентов.