Страховой Дом ВСК готов развивать агрострахование

Более 180 специалистов Страхового Дома ВСК приняли участие в онлайн-семинаре Национального союза агростраховщиков (НСА), который прошел во вторник. Участники обсудили основные условия сельхозстрахования, а также главные особенности обеспечения страховой защиты рисков в аграрных регионах страны.

«Страхование сельскохозяйственных рисков – один из наиболее сложных и при этом востребованных видов страхования среди сельхозтоваропроизводителей по причине специфики их деятельности и поддержки, оказываемой со стороны государства, в виде компенсации части затрат на уплату страховой премии. Мы видим заинтересованность со стороны государства в дальнейшем развитии данного инструмента защиты предприятий отрасли, и со своей стороны готовы участвовать в данном процессе как универсальная страховая компания, предоставляющая страховые услуги на всей территории России», - сказал вице-президент-руководитель управления по работе с приоритетными отраслями Страхового Дома ВСК Павел Анохин.

Как отметил Анохин, работа, проводимая НСА по обучению сотрудников, способствует развитию сельхозстрахования и делает его более прозрачным для всех сторон.

«Практика расширенного обучения специалистов страховых компаний - членов НСА регулярно применяется союзом. Если ранее НСА делал акцент на обучении методам космического мониторинга, сегодня, в силу расширения применения страховых инструментов в сельском хозяйстве в большинстве регионов России, страховые компании, ставящие цель упрочить свои позиции на растущем рынке агрострахования, ставят вопрос о массовом повышении компетенций в этой области. НСА всегда готов оказать им содействие», - прокомментировал президент НСА Корней Биждов.