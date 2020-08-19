В Кремле прокомментировали ситуацию в Белоруссии

Дмитрий Песков – руководитель президентской пресс-службы – прокомментировал ситуацию в Белоруссии. По словам представителя Кремля, Москва относится к происходящему там как к внутреннему делу этой страны, передаёт РИА Новости.

При этом Песков подтвердил, что российский лидера Владимир Путин во вторник провёл телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко, лидеры обменялись мнениями о ситуации в Белоруссии. Комментируя последние контакты двух президентов, представитель Кремля отметил, что это нормально, когда лидеры находятся в процессе постоянного обмена мнениями на фоне событий в Белоруссии.

«Это совершенно нормально, когда главы двух государств находятся в процессе постоянного, регулярного обмена мнениями на фоне таких ситуаций, которые сейчас разворачиваются в Белоруссии», – сказал Песков.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров сделал заявление о ситуации, которая сложилась в Белоруссии после президентских выборов. Как подчеркнул руководитель российского внешнеполитического ведомства, в Москве встревожены попытками внешних игроков использовать внутренние сложности республики с целью навязать свои порядки.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента Белоруссии, на которых, согласно официальным данным уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщает, что он набрал более 80% голосов избирателей. Сразу после объявления результатов выборов по всей стране прокатилась волна протестов, в ходе которых погибли несколько человек, сотни – пострадали, тысячи человек были задержаны.