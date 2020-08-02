Microsoft приостановила переговоры о приобретении TikTok

Одна из крупнейших транснациональных компаний Microsoft приостановила переговоры c китайской ByteDance, владеющей сервисом TikTok, о приобретении доли американского подразделения соцсети. Сделано это было сразу после заявления главы Белого дома Дональда Трампа, который предупредил о возможном закрытии всего сервиса на территории США.

Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, переговоры пока продолжаются. В настоящее время заинтересованные стороны ожидают объявления позиции Вашингтона.При этом отмечается, что представитель администрации президента США заявил, что в Белом доме продолжают оценивать политику в отношении этого приложения.

«Мы полагаем, что TikTok может представлять угрозу в сфере национальной безопасности», – резюмировал представитель президентской администрации.

Наша справка

TikTok – сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий китайской компании ByteDance. Запущен летом 2018 года. В настоящее время является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Поднебесной и становится всё более популярной в других странах. По последним данным, приложение достигло более 1 млрд пользователей из 150 стран.

Представительства «TikTok» находятся в десятках городов мира, в том числе в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. При этом в США более 50% пользователей TikTok – это пользователи iPhone.