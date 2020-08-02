Опубликована новая статистика по коронавирусу COVID-19 в России

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в России выявили ещё 5 427 новых больных COVID-19.

Таким образом, всего к утру 2 августа в 85 регионах РФ зафиксировано 850 870 заболевших коронавирусом. Из них выздоровело – 650 173 (+3 649). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 14 128 (+70 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 664 новых заболевших. На втором месте – Свердловская область (+199). Далее следуют ХМАО (+168), Санкт-Петербург (+163) и Москвоская область (+157).

Напомним, 1 августа в России было зафиксировано 5 462 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.