Путин поздравил российских десантников с Днём ВДВ

Глава российского государства Владимир Путин поздравил десантников с Днём ВДВ, отметив, что нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает традиции, проявляет безупречную выучку, верность присяге и Отчизне.

В поздравлении, опубликованном на официальном сайте Кремля, говорится, что нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, свято чтит законы боевого братства, в самых сложных, нештатных ситуациях проявляет безупречную выучку, верность присяге и Отчизне.

При этом Путин выразил особую благодарность и признательность героям-десантникам и ветеранам Великой Отечественной войны.

«В год 75-летия Победы – особые слова признательности и благодарности - героям-десантникам, ветеранам Великой Отечественной войны», – подчеркнул российский лидер.

Наша справка

День Воздушно-десантных войск (ВДВ) отмечается 2 августа на основании Указа президента РФ от 31 мая 2006 года. Днём рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах десантное подразделение в количестве 12 человек для выполнения тактической задачи. В 2020 году Воздушно-десантным войскам РФ исполнилось 90 лет.