Врач-гастроэнтеролог назвал симптомы приближающегося рака кишечника

Известный российский врач, главный гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин назвал симптомы приближающегося рака толстой кишки.

По словам специалиста, предвестником онкологического заболевания кишечника являются полипы, которые можно выявить только при помощи колоноскопии, передаёт сайт радиостанции «Говорит Москва».

«Надо понимать, что рак на пустом месте никогда не возникает, – пояснил специалист. – Это всегда путь длительных перестроек, длительный воспалительный процесс, когда под воздействием различных факторов появляются злокачественные клетки».

При этом Бордин подчеркнул, что если говорить о раке толстой кишки, то здесь совершенно чётко понятно: структура предракового заболевания — полипы.

«Но полипы можно выявить только при колоноскопии. Такая проблема возникает в возрасте старше 45-50 лет. Поэтому рекомендуется сделать первую колоноскопию после 45-50 лет», – рассказал врач.

Он также считает, что ориентироваться на какие-то внешние симптомы невозможно, а вот выполнение такой пусть неприятной, но важной процедуры всё-таки позволяет понимать, что одна из пяти наиболее злокачественных опухолей может быть предотвращена или выявлена на ранней стадии.

«Важно знать ещё и то, что если у кровных родственников был диагностирован рак толстой кишки, то человек находится в зоне риска. В этом случае исследование нужно делать обязательно, причём ориентироваться, когда у родственника выявили рак и сделать это за 5-10 лет до того», – резюмировал главный гастроэнтеролог Москвы.

Наша справка

Рак толстой кишки (колоректальный рак) – онкологическое заболевание, при котором опухоль развивается из эпителиальной выстилки стенки толстого кишечника. Большинство заболевших – лица старше 50 лет. У женщин рак толстой кишки занимает второе место после рака молочной железы, а у мужчин – третье (после рака предстательной железы и рака лёгких). При этом представители сильной половины человечества болеют колоректальным раком в 1,5 раза чаще женщин. У 60-70% больных рак толстой кишки обнаруживается уже на III-IV стадии.