Жара, ливни, град и грозы: синоптики рассказали о погоде на неделю

После небольшой передышки, на большую часть России возвращается летняя погода со всеми характерными для неё атрибутами. По прогнозу синоптиков, в ближайшие 7 дней жителей Русской равнины ждёт жара, ливни, град и грозы, а также сильный ветер.

Как обещают метеорологи средний температурный фон будет выше климатической нормы в Поволжье и на Урале, в Сибири и Крыму, в центральных регионах России и на Кавказе.

Прогноз погоды на неделю в Москве

Так, вновь станет жарко в Москве. И если ещё в понедельник в столичном регионе возможны небольшие осадки и плюс 22-23, то уже во вторник, 4 августа столбики термометров поднимутся до плюс 26-27. В дальнейшем с каждым днём температурный фон в Москве и Подмосковье будет минимум на 1 градус повышаться, преодолев в четверг 30-градусную отметку.

Как поясняют специалисты метеослужб, климатическую обстановку на предстоящей неделе будет формировать обширный антициклон. Под его влиянием все 7 дней погода в столичном регионе будет солнечная, сухая и тихая со слабым тёплым южным ветром.

Ближе к выходным в Москве и области станет немного свежее. Но ощущение комфортного лета никуда не денутся: синоптики обещают плюс 26-27, переменную облачность, лёгкий ветер южного направления и полное отсутствие осадков.

Погода на предстоящей неделе в СПб

А вот в Санкт-Петербург лето пока не собирается возвращаться. По крайней мере в первой половине предстоящей недели здесь продолжит властвовать циклонический холодный фронт – как минимум до четверга, 6 августа в городе на Неве будет держаться пасмурная, дождливая погода.

Как предупреждают метеорологи, мощный ливень обрушится на СПб и Ленинградскую область во вторник, 5 августа. В этот день, по прогнозу синоптиков, на регион может выпасть до половины месячной нормы осадков. При этом возможен не только дождь, но и град. Всё это природное безобразие будет проходить под грозовые раскаты.

Однако очень холодно всё-таки не будет. Средняя дневная температура в городе на Неве на этой неделе составит примерно плюс 22-23. Ближе к выходным тучи рассеются, осадки прекратятся и иногда даже будет светить солнце. Но выше плюс 24 термометры не всё же не покажут.

Прогноз погоды на 7 дней в Сибири

Жарко всю предстоящую неделю будет и почти на всей территории Сибири. Так, аномальный зной уже накрыл Новосибирскую область. В этой связи региональное Управление МЧС выпустило экстренное предупреждение, которое действует до 6 августа включительно.

В предупреждении отмечается, что в регионе ожидается очень высокий температурный фон от 30 градусов и выше. Прогнозируется возникновение очагов природных пожаров, нарушения в работе систем электроснабжения, нарушения функционирования систем жизнеобеспечения, гибель людей на водных объектах.

Спасатели рекомендуют местным жителям пить больше жидкости, не употреблять алкоголь. избегать прямого попадания солнечных лучей, не находиться непосредственно под потоком воздуха от вентилятора или кондиционера, не принимать холодный душ, носить одежду светлых тонов, а также не выходить на улицу без головного убора.

Жуткую жару синоптики обещают и жителям Кемеровской области. Здесь на пиковых показателях столбики термометров поднимутся до плюс 28-29.

Аномальный зной в ближайшие 7 дней ждёт Омскую и Томскую области. Уже завтра воздух в этих регионах даже в тени будет нагреваться до плюс 33-34.

Зато Красноярский край всю неделю станут заливать мощные продолжительные ливни. При этом прогремят грозы, столбики термометров будут гулять от плюс 20 до плюс 25 и обратно.

Прогноз погоды на неделю в Приморье и Хабаровском крае

Ливни накроют также Хабаровский край и Приморье. Так, Хабаровск, где последние недели держалась аномальная жара, погрузится в пасмурную атмосферу с продолжительными почти ни на минуту непрекращающимися ливнями.

Ожидается, что с понедельника, 3 августа и по четверг, 6 августа на город обрушатся минимум две месячные нормы небесной влаги. Кроме того, резко похолодает. Если сегодня в крае градусники показывали плюс 27-28, то уже завтра будет всего плюс 17-19.

Такая погода станет держаться в Хабаровском крае до конца рабочей недели. К выходным же осадки почти прекратятся, а воздух прогреется до плюс 23-24.

Аналогичная климатическая ситуация ожидается в соседнем Приморье. Здесь, правда, всю неделю будет немного теплее – плюс 22-24, но зато вместе с дождями возможно выпадет град. А во Владивостоке ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 20-22 метров в секунду.