Акции дня: «Ростелеком» закрыл реестр

Котировки одной из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний «Ростелеком» пошли вниз после закрытия реестра акционеров в режиме T+2 последний день для покупки бумаг и получения дивидендов, был накануне. В четверг бумаги торговались без дивидендов, за сессию обыкновенные акции просели на -4,33% до 97,1 рублей за акцию, а «префы» на -4,88% до 91,65 рублей за акцию.

По итогам 2019 года компания решила направить на дивиденды 17,46 млрд рублей – по 5 рублей на обыкновенную и привилегированную акцию. Это 77% от свободного денежного потока «Ростелекома» за прошлый год. Дивидендная доходность по оценкам экспертов составляет 5,1%-5,4%.

Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии упал на -2,06% до 2993,69 пункта, индекс РТС опустился на -3,31% до 1272,81 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:47 мск составила 44,8 долларов за баррель (-1,26%). Российская валюта была слабела – 74,05 рублей за доллар.