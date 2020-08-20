Что стоит за вторым триллионом Apple

Компания Apple стала первой после Saudi Aramco, достигшей капитализации в 2 триллиона долларов.

Для того, чтобы достичь первого триллиона 2 августа 2018 года, ей потребовалось 38 лет — с момента IPO в 1980 году. Зато на второй ушло гораздо меньше времени — всего около двух лет.

Стоит отметить, что основные события происходили именно в этом году, когда акции компании из Купертино взлетели на 59%. Что еще более любопытно, на пике рыночной паники в марте капитализация опускалась до 1 триллиона.

Число акций Apple в обращении составляет 4,275 миллиардов штук, исходя из этого, заветной цифрой для достижения исторического уровня капитализации котировки акций должны были добраться до отметки в 467,73 доллара. Накануне, 19 августа, задача была выполнена.

Впрочем, производитель айфонов и айпадов, скорее всего, недолго поцарствует на биржевом Олимпе в одиночестве.

Буквально на пятки наступают другие гиганты технологического сектора — Amazon и Microsoft. Их рыночная капитализация на данный момент немногим менее 1,7 триллионов долларов.

Стоит отметить, что удержать капитализацию выше 2 триллионов Apple не смогла — под конец дня акции растеряли весь свой рост, а индексы в США и вовсе закрылись в минусе. Публикация протокола Федеральной резервной система испортила настроение инвесторам.

Многие задаются вопросом, насколько справедлива столь высокая стоимость компании. Своим мнением на этот счет поделился старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов.

«Динамика просто невероятная. Фактически за 5 месяцев капитализация выросла на триллион. При этом показатель EPS — прогнозная прибыль на акцию снизился, кстати, не только в этом году, он падает с 2018 года. Объяснение такой динамики очень простое — после пандемии на рынке почти нет хороших идей для покупок. Инвесторы покупают крупнейшие IT компании, поскольку они продолжат показывать прибыль и имеют огромное количество денег. Но все это, безусловно, приводит к дисбалансам и вот таким аномальным цифрам», — говорит Стремоухов.

Стоит также добавить, что на стоимость бумаг очень сильно влияет обратный выкуп. Apple очень активно проводит байбек и за последние 7 лет выкупила более трети своих акций — это около 2 миллиардов бумаг. Только в этом квартале количество акций в свободном обращении сократилось примерно на 50 миллионов.

Влияние на широкий рынок

Бумаги Apple и других грандов, создают довольно позитивную картину на рынке в целом, но за ней скрывается совсем другая реальность.

«Мы видим, как американские фондовые индексы обновляют свои исторические максимумы, но при более внимательном рассмотрении становится ясно, что рост обеспечивают буквально несколько бумаг — Apple, Amazon, Google, Facebook. Система устроена таким образом, что чем больше стоимость акций, тем больше ее вес в индексе. Поэтому 4-6 акций растут и тянут за собой индексы, а другие акции в своем большинстве торгуются даже ниже майских максимумов», - отмечает Игорь Стремоухов.

Действительно, для многих предприятий этот год стал настоящим кошмаром, многие и вовсе вынуждены были обанкротиться, а другие сохраняют высокую неопределенность в отношении будущего. Мало кто может предсказать, когда мировая экономика полностью восстановится от коронакризиса, каким будет спроса на товары, услуги и сырье, и как поменяется потребительская модель. Сейчас можно сказать одно — в современном мире компании из сектора высоких технологий наиболее приспособлены к текущим условиям и даже выиграли от этого кризиса, так как все больше людей стали пользоваться онлайн услугами.