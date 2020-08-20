Дно по рублю уже пройдено

Счетная палата представила оперативный доклад по исполнению федерального бюджета за первые шесть месяцев этого года. Аудиторы отмечают, что есть риск невыполнения ряда целевых показателей по нацпроектам. Однако в целом дают достаточно спокойную оценку макроэкономической ситуации.

Итак, исполнение бюджетных расходов с января по июнь текущего года составило 10,046 трлн рублей, или 51,1 % законодательно утвержденных бюджетных ассигнований и 45,8 % показателя сводной росписи с изменениями. Это, как отмечают в СП — самый высокий уровень исполнения за последние 4 года. При том, что по итогам прошлого года был поставлен своеобразный антирекорд: самый низкий уровень за 11 лет. В феврале этого года глава ведомства Алексей Кудрин заявил, что низкая дисциплина чиновников и проблемы в системе госуправления привели к тому, что недопотраченные расходы бюджета составили 1,122 трлн рублей. По итогам года нынешнего такая ситуация, по всей видимости, не повторится.

Хотя и не во всем: как и год назад, по ряду направлений, выделяемые государством средства так и не расходуются по назначению. Речь, как отмечают аудиторы, идет о таких разделах, как «Средства массовой информации», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Культура, кинематография», «Национальная экономика», «Физическая культура и спорт» и «Общегосударственные вопросы». Исполнение по ним — ниже среднего. Если говорить о главных распорядителях, то в аутсайдерах оказались Федеральная пробирная палата, Минкомсвязь, Росмолодежь, ФАДН России, Минпросвещения, Росархив, Минприроды и Минтранс.

Меньше, чем на 25% исполняются расходы по семи госпрограммам: развитию Северного Кавказа, фармацевтики, сельских территорий, атомному комплексу, национальной политике, образованию, управлению госфинансами. Причем, по четырем из них — текущие показатели даже ниже прошлогодних.

Что касается нацпроектов, то больше всего «хромают» три из них: исполнение расходов по «Цифровой экономике РФ» составило лишь 10,5%, «Международной кооперации и экспорту» — 14,8%, «Экологии» — 21,8%.

Как отмечают в Счетной палате, основные недостатки при реализации национальных и федеральных проектов связаны с нарушением сроков достижения результатов, формированием значительного количества запросов на изменение паспортов проектов, предусматривающих корректировку показателей и результатов, перераспределением их финансового обеспечения. Кроме того, аудиторы полагают, что в ряде случаев велики риски недостижения в 2020 году целевых показателей.

Вирусные препятствия

Как отмечают в Счетной палате, планка для нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» установлена на уровне 25 миллионов человек к 2024 году. Но пандемия вносит свои коррективы: аудиторы указывают на риски уменьшения (в абсолютном выражении) параметров сектора МСП, не обладающего достаточными ресурсами для возмещения издержек, связанных с введенными карантинными ограничениями.

В группе риска также оказался нацпроект «Здравоохранение». Здесь тоже сыграл свою роль коронавирус: ограничительные меры привели к значительному снижению объема плановой помощи пациентам. Стало меньше плановых госпитализаций, диспансеризаций и даже вакцинации детей и взрослых. Сейчас эта работа постепенно возвращается на привычные рельсы, но в Счетной палате полагают, что карантин будет иметь негативный отложенный эффект и выльется в рост заболеваемости.

Побочный эффект от COVID-19, по всей видимости, грозит и нацпроекту «Жилье и городская среда»: ограничения, из-за которых стройки по всей стране временно останавливались, а снижение потребительского спроса также ставят под сомнение реалистичность планов по вводу жилья в 2020 году. Аналогичная ситуация и с пассажирскими и грузовыми перевозками: до целей, поставленных комплексным планом доехать и долететь участникам рынка вряд ли удастся.

Дефицит вместо профицита

Пандемия смешала не только планы по отдельным проектам и секторам. Вместо ранее ожидаемого профицита бюджета, который за январь-июнь должен был составить 927,583 млрд рублей (0,8% ВВП) получился дефицит — 954,641 млрд рублей.

Покрытие такой недостачи, по большей части было обеспечено за счет размещения гособлигаций, а также перечисления в федеральный бюджет остатков средств бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ. За счет государственных ценных бумаг удалось привлечь 1,6 трлн рублей. Это на 18,6% больше, чем годом ранее. При этом спрос на ОФЗ не ослабевал, а, напротив, вырос на 13,1 %. И это несмотря на снижение доходности: если в первом полугодии 2019 года по ОФЗ-ПД она составляла от 7,46% до 8,56 %, то в этом году — 4,77% —6,78%. По ОФЗ-ИН доходность снизилась с 3,22% — 3,58 % годовых до 2,47 % — 2,98 %.

При этом, как отмечают в Счетной палате, законодательство предусматривает возможность увеличения общего объема расходов федерального бюджета до 1,8 трлн рублей без внесения изменений в основной финансовый документ. «В случае увеличения расходов за счет осуществления государственных внутренних заимствований Российской Федерации объем привлечения внутренних заимствований с учетом утвержденного объема может составить 4,1 трлн. рублей на 2020 год, что будет максимальным объемом более чем за 15 лет», — указывают аудиторы.

Между тем, в условиях пандемии Россия умудрилась нарастить совокупный объем средств Фонда национального благосостояния. По данным Счетной палаты, деньги из него расходовались только для софинансирования пенсионных накоплений: на эти цели было выделено 3,7 млрд рублей.

Совокупный объем средств ФНБ в рублевом эквиваленте с начала года к 1 июня вырос в 1,6 раза, с 7,773 трлн рублей до 12,139 триллионов, составив 10,7% ВВП. Из них 8,118 трлн рублей размещены на счетах в Центробанке, а еще 4,021 — в иных финансовых активах. Из них больше половины (на 2,299 трлн) — в обыкновенных акциях «Сбербанка». При этом, как отмечают в СП, к 1 июля доля ликвидных активов (средств, размещенных на счетах в Банке России) в общем объеме ФНБ снизилась с 79 % до 66,9 %.

Могло быть и хуже

Аудиторы напомнили, что бюджет на 2020 год верстался, исходя из ВВП в размере 113,631 трлн рублей и уровня инфляции, не превышающего 3%.

Однако документ предполагает, а пандемия располагает: во II квартале этого года российская экономика рухнула на 8,5%. Правда, уже началось восстановление, хоть пока и медленное, так что по итогам первого полугодия, по оценке Счетной палаты, снижение может составить 3,5%. Ранее Минэкономразвития оценило его в 4,2%.

Что касается инфляции, то после ажиотажного спроса и последовавшего за ним всплеска инфляции в марте, уже в апреле — июне динамика цен на потребительском рынке замедлялась: с 0,8 % за апрель до 0,2 % за июнь. В целом с начала года по итогам июня цены выросли на 2,6 %. Основной вклад в процесс с начала года продолжают вносить именно продукты: по итогам года с начала года они подорожали на 4,3 %. В любом случае, позитивная динамика оказалась не настолько мощной, чтобы удержать показатели на уровне плановых: низкая база 2019 года спровоцировала рост годовой инфляции — до 3,2 % в июне.

Между тем, эксперты отмечают: на фоне коронакризиса и резкого падения нефтяных котировок, ситуация с рублем могла быть и хуже. Однако динамику отечественной валюты во II квартале аудиторы оценили, как благоприятную. Они отмечают, что максимальное ослабление рубля в этом году было симметрично ситуации с нефтяными ценами и пришлось на апрель, когда курс американского доллара к рублю достиг 75,2 рубля. Но уже в июне российская валюта укрепилась на 6 рублей до 69,2 рубля за доллар.

«В целом за первое полугодие курс доллара США к рублю составил 69,1 рубля за доллар США. В отличие от нефтяных цен курс рубля по сравнению с аналогичными периодами 2019 года ослаб в гораздо меньшей степени: только на 5 рублей за июнь (в июне 2019 года — 64,2 рубля за доллар США) и на 3,8 рубля за первое полугодие (в январе — июне 2019 года — 65,3 рубля за доллар США)», — отмечается в отчете СП.

То есть все не так плохо, как могло быть. И вполне соответствует оценке ситуации Владимиром Путиным. В ходе встречи с главой Роснефти Игорем Сечиным президент отметил, что, судя по всему, в России падение экономики будет меньше, чем во многих других странах, в том числе и европейских. И это вкупе с ограничением добычи в рамках договоренностей ОПЕК+. «Но рано или поздно эта ситуация пройдет, и мировая экономика будет расти, и российская будет расти», - выразил надежду российский лидер.

Возможно, так оно и будет. По крайней мере, ресурсы для «рывка», о котором ранее говорил премьер-министр Михаил Мишустин, вроде бы, никуда не делись.