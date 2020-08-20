Слабый доллар - это надолго

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, подрос на 0,06%, однако находится около минимального уровня с мая 2018 года, сообщает Trading Economics. Против доллара играет ряд факторов: политические разногласия между демократами и республиканцами, которые никак не могут договориться о введении в действие пакета мер поддержки экономики на общую сумму 1 трлн долларов, а также продолжающееся противостояние с Китаем.

В среду, 19 августа 2020 года, доллар смог несколько восстановить свои позиции к евро, преодолев уровень поддержки 1,1920, чему способствовали слухи о том, что республиканцы и демократы ведут неофициальные переговоры по дальнейшему чрезвычайному финансированию экономики. Способствовала покупкам и публикация протокола заседания ФРС, который подтвердил намерение ФРС сохранять мягкую монетарную политику в США.

Это вернуло спрос на доллар на Forex. Тем не менее, «американец» по-прежнему находится под давлением. В частности, опубликованный сегодня протокол заседания ФРС не имел конкретики по этому вопросу, и только указывал, что есть «ряд» членов FOMC, которые считают, что было бы полезно сделать пересмотренное заявление по монетарной политики «в определенной перспективе». То есть новой информации рынок не получил.

Кроме того, инвесторы все также обеспокоены усилением напряженности в отношениях между США и Китаем, отмечает «Прайм». В частности, накануне госсекретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против китайской телекоммуникационной компании Huawei. Обе стороны также отложили запланированный обзор первой части торгового соглашения. Их встреча должна была состояться 15 августа, но была перенесена на неопределенный срок.

У доллара сейчас достаточно стресса - от явной необходимости нового пакета стимулирования до проблем с эффектом от уже внедренной фискальной поддержки, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Все это в комплексе и давит на позиции американской валюты, и пока ситуация сохранится без видимых изменений.

Судя по публикуемой статистике, экономике США очень нужен еще 1 трлн долларов стимулирования, а пока политики будут его согласовывать, доллар будет качать из стороны в сторону, говорит аналитик. При этом в укреплении USD не заинтересованы и сами Штаты: пока доллар слаб, проще восстанавливать экономическую систему после тяжелейшего кризиса. Сейчас по отношению к евро есть цель роста к 1,20, и как только основная валютная пара там закрепится, появится шанс на новый виток роста к 1,2075, прогнозируют в «Альпари».

Вообще же индекс доллара - это индекс, отражающий отношение доллара к корзине шести валют, поясняет ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Фактически этот показатель демонстрирует общую динамику американской валюты по отношению к валютам одних из самых крупных экономик мира, поэтому хорошо отражает настроения, царящие на рынке, а также реакцию доллара США на экономические события, происходящие в Штатах.

Последние три месяца индекс доллара активно снижался, констатирует эксперт. Это было вызвано последствиями пандемии коронавируса. Из-за предпринимаемых мер, в частности, из-за самоизоляции, экономика США обвалились, ВВП за второй квартал 2020 года снизился более чем на 30%. На этом фоне монетарные и фискальные власти Штатов приняли беспрецедентные программы поддержки экономики. В том числе, включили печатный станок. В совокупности данные действия привели к снижению американской валюты и продолжают оказывать на нее давление.

Валютная пара доллар/рубль с начала лета выросла, обращает внимание Иван Капустянский. Главным образом вырос не доллар, а ослаб рубль по отношению к доллару. Произошло это по ряду причин. Но среди главных можно выделить: формирование в России устойчивой тенденции роста инфляции. Банк России прогнозирует ее дальнейший рост вплоть до середины 2021 года. Также падение спроса на российские ОФЗ вследствие падения доходностей. Это, в свою очередь, обусловлено продолжающимся снижением ключевой процентной ставки.

Однако дальнейшее ослабление рубля сейчас сдерживается налоговым периодом, ростом активов EM на глобальных рынках, а также медленным, но ростом нефти. При ухудшении внешнего фона рубль может продолжить снижение, соответственно пара доллар/рубль рост, ожидвет Иван Капустянский. Но это станет возможно только после пробоя верхней границы диапазона 72,3 – 74,6, где валютная пара консолидируется последние три недели. В случае же роста выше отметки 74,6, прогнозирует эксперт, следующей целью станет уровень 77.