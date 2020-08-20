Турция нашла в Черном или Средиземном море крупные месторождения газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завтра сделает важное заявление, но суть обращения турецкого лидера, которое сам он охарактеризовал, как «хорошие новости», является секретом полишинеля. Известно, что президент Эрдоган официально объявит об открытии крупного месторождения газа и о том, что Турцию ждет экономическое чудо.

Источник в президентской администрации сообщил Euronews, что буровое судно Kanuni с экипажем в 35 человек, способное бурить скважины глубиной до 3 тыс. метров, вышло из Мерсина и направилось в неизвестном направлении.

После заявления президента Эрдогана о «хороших новостях», которые он намерен объявить в пятницу, и о «новой эре» для Турции, акции нефтегазоперерабатывающей компании Tupras и производителя оборудования для нефтегазоперерабатывающей промышленности Petkim резко поднялись в цене.

Новость о грядущем энергетическом изобилии и расцвете экономики обставлена в лучших традициях детектива. Сам факт открытия газового месторождения уже не секрет, но неизвестно место его нахождения. Согласно одним источникам, речь идет о Черном море, а другие утверждают, что «запасы углеводородов» найдены в восточной части Средиземного моря.

Секретность объясняется напряженной обстановкой, сложившейся вокруг действий Анкары в восточной части Средиземноморья и конфликте с Кипром и Грецией из-за морских границ. Турция претендует на воды, которые согласно Конвенции ООН по морскому праву, не подписанной и не ратифицированной турками, принадлежат Греции и Кипру. Поскольку эти страны являются членами Евросоюза, то Брюссель и особенно Париж требуют от Анкары прекратить разведочные и буровые работы в ставших неожиданно спорными водах в восточной части Средиземного моря. По крайней мере, еврокомиссар по международным делам Жозеп Боррель после обсуждения вопроса на встрече министров иностранных дел членов Евросоюза официально заявил о полной поддержке Союзом Афин и Никосии.

Обстановка там сейчас накалена до предела. В спорном районе находятся военные корабли Греции и Турции.

Однако Bloomberg со ссылкой на два источника, сообщил, что «углеводороды» обнаружены в Черном море. Ежедневное турецкое издание Haberturk написало, что буровое судно Fatih-1 нашло запасы газа в двух местах: в районе впадения в Черное море Дуная и в районе Кыйыкёя, турецкого городка, расположенного недалеко от границы с Болгарией.