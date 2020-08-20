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«И НИКОГО НЕ СТАЛО» Агаты Кристи на сцене на Сухаревской

Москва, 20.08.2020
ПРЕМЬЕРА 10, 11, 20 и 30 сентября. Русский перевод Виктории Челноковой. «И никого не стало» пьеса Агаты Кристи, написанная ею по мотивам собственного романа, известного в России, как «Десять негритят». Старинная считалочка о десяти маленьких негритятах, позднее переименованных автором из соображений политкорректности в индейцев, легла в основу сюжета этого детективного романа.
#Культура
  • «И НИКОГО НЕ СТАЛО» Агаты Кристи на сцене на Сухаревской

предоставлено пресс-службой

Десять человек под разными предлогами приглашены незнакомцем в особняк на острове. Отрезанные морем от всего мира, герои остаются один на один с неизвестным мстителем, обвиняющим каждого из них в безнаказанном убийстве и грозящим возмездием. Героям предстоит повторить судьбу беззащитных  маленьких героев жестокой считалочки,  по воле рока закончивших свою жизнь самым трагическим образом. Считалочка приведёт персонажей и зрителей к весьма неоднозначному финалу, которого никто не ожидает.

Декорации к спектаклю создал Александр Рукавишников. Это первая работа в театре известного скульптора. В сценографии спектакля важное место занимают авторские скульптуры тотемных индейских животных.

Костюмы Валентина Юдашкина, знаменитого кутюрье, с которым Театр продолжает сотрудничество, начатое в спектакле "Моя прекрасная леди", соответствуют сдержанной английской моде 1944 года, в котором и происходят события, описанные Агатой Кристи.  

Режиссер спектакля Владимир Машков: "И никого не стало" — спектакль-детектив. Это редко встречающийся в театре жанр, жанр сложный, требующий от артиста большого мастерства. Крайние проявления эмоций, которые герои испытывают перед лицом своей и чужой смерти, дают богатейшие возможности для перевоплощения. Человек, безнаказанно причинивший зло, не просто с этим свыкается, он строит в своём воображении новую версию случившегося, в которой предстаёт почти героем, совершившим справедливый поступок. Он верит в это сам и пытается заставить верить других. Герои пьесы загнаны в угол. Происходит переход от законов человеческой общности к законам стаи, где каждый пытается спастись, оправдавшись или пытаясь уничтожить кажущийся  источник угрозы возмездия. В героях "тёмные качели" от вины к невиновности раскачивает сильнейший страх. Самые разные его виды мы и собираемся исследовать в нашем спектакле. Это интересное, местами жутковатое путешествие. Вы тоже приглашены в него". 

Режиссер Владимир Машков

Сценография Александр Рукавищников

Художник по костюмам Валентин Юдашкин

Художник по свету Айвар Салихов

Музыкальное оформление Алексей Елкин

В ролях: Борис Плотников, Аня Чиповская, Евгений Миллер, Сергей Угрюмов, Виталий Егоров, Алена Лаптева, Сергей Беляев, Игорь Петров, Яна Сексте, Владислав Миллер,  Владислав Наумов.

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