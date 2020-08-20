«И НИКОГО НЕ СТАЛО» Агаты Кристи на сцене на Сухаревской

Десять человек под разными предлогами приглашены незнакомцем в особняк на острове. Отрезанные морем от всего мира, герои остаются один на один с неизвестным мстителем, обвиняющим каждого из них в безнаказанном убийстве и грозящим возмездием. Героям предстоит повторить судьбу беззащитных маленьких героев жестокой считалочки, по воле рока закончивших свою жизнь самым трагическим образом. Считалочка приведёт персонажей и зрителей к весьма неоднозначному финалу, которого никто не ожидает.



Декорации к спектаклю создал Александр Рукавишников. Это первая работа в театре известного скульптора. В сценографии спектакля важное место занимают авторские скульптуры тотемных индейских животных.

Костюмы Валентина Юдашкина, знаменитого кутюрье, с которым Театр продолжает сотрудничество, начатое в спектакле "Моя прекрасная леди", соответствуют сдержанной английской моде 1944 года, в котором и происходят события, описанные Агатой Кристи.

Режиссер спектакля Владимир Машков: "И никого не стало" — спектакль-детектив. Это редко встречающийся в театре жанр, жанр сложный, требующий от артиста большого мастерства. Крайние проявления эмоций, которые герои испытывают перед лицом своей и чужой смерти, дают богатейшие возможности для перевоплощения. Человек, безнаказанно причинивший зло, не просто с этим свыкается, он строит в своём воображении новую версию случившегося, в которой предстаёт почти героем, совершившим справедливый поступок. Он верит в это сам и пытается заставить верить других. Герои пьесы загнаны в угол. Происходит переход от законов человеческой общности к законам стаи, где каждый пытается спастись, оправдавшись или пытаясь уничтожить кажущийся источник угрозы возмездия. В героях "тёмные качели" от вины к невиновности раскачивает сильнейший страх. Самые разные его виды мы и собираемся исследовать в нашем спектакле. Это интересное, местами жутковатое путешествие. Вы тоже приглашены в него".

Режиссер Владимир Машков

Сценография Александр Рукавищников

Художник по костюмам Валентин Юдашкин

Художник по свету Айвар Салихов

Музыкальное оформление Алексей Елкин

В ролях: Борис Плотников, Аня Чиповская, Евгений Миллер, Сергей Угрюмов, Виталий Егоров, Алена Лаптева, Сергей Беляев, Игорь Петров, Яна Сексте, Владислав Миллер, Владислав Наумов.