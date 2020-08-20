Вход/Регистрация Подписка

В Китае новая волна борьбы с коррупцией

Москва, 20.08.2020
#Китай
#Политика
  • В Китае новая волна борьбы с коррупцией

Zuma\TASS

Все началось в июле с проверки 21 высокопоставленного полицейского. Дальше – больше. Точной информации, как обычно, нет, но судя по немногословным сообщениям китайских газет своих постов лишились десятки высокопоставленных силовиков, включая 56-летнего Гуна Даоаня, начальника полиции крупнейшего города Поднебесной – Шанхая, население которого превышает два десятка миллионов человек. Как пишет Wall Street Journal, не раскрывая источники информации, чистке подверглись, кроме вполне эффективной полиции, также прокуратура и судейский корпус.

События последних дней показывают, что распространенное последнее время мнение о том, что Председатель КНР и генсек КПК Си Цзиньпин расправился со всеми конкурентами и противниками, не совсем соответствует действительности. Естественно, имеет место и широко распространенная в силовых структурах КНР коррупция, с которой китайский лидер борется со своего первого дня пребывания у власти.

Если же говорить о времени, выбранном для проведения чистки среди силовиков, то, с одной стороны, она проходит в разгар пандемии, что позволяет отчасти отвлечь от нее внимание населения страны, а с другой, в разгар резкого обострения отношений с Соединенными Штатами, которое вполне может привести к обострению внутренней обстановки в полуторамиллиардной стране.

Конечно, товарищ Си не первый раз обращает свое внимание на стражей порядка и судей с прокурорами. Достаточно вспомнить прозвучавшую как гром среди ясного неба новость об аресте Чжоу Юнкая, члена святая святых китайской власти – Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, отвечавшего за работу всех силовых структур Поднебесной и считавшегося одним из наиболее могущественных китайских руководителей. Чжоу, напомним, в 2015 году был приговорен к пожизненному заключению за коррупцию. Си поручил новую чистку своему стороннику, секретарю Центральной политико-юридической комиссии Чэнь Исиню.

По мнению большинства экспертов, нынешняя кампания объясняется желанием Си Цзиньпина укрепить социальную стабильность в китайском обществе, которая уже много лет является одной из главных задач китайского руководства. Эта причина чисток лежит на поверхности. Естественно, Си не забывает и об укреплении личной власти и поэтому зачищает важные с точки зрения безопасности организации и структуры.

Последнее соображение особенно актуально в преддверии съезда КПК, на котором Си Цзиньпин, по всеобщему мнению, попытается получить руководство сначала партией, а позднее и всей страной на третий срок. Казалось бы, до съезда еще далеко – два года, но в Китае любят все делать основательно и не откладывать важные дела и решения на последнюю минуту.

«С одной стороны, Си особенно сильно зависит от силовых служб,- объясняет политолог У Цян, ранее преподававший в университете Цинхуа,- а с другой, он им не доверяет».

По мнению У, Си Цзиньпин начал заранее готовиться к тому, чтобы выборы его на третий срок генеральным секретарем КПК в 2022 году прошли без сучка и задоринки.

Нынешняя чистка, как и все остальные кампании в Поднебесной, проводится с размахом. Достаточно сказать, что еще в июне было начато следствие в отношении еще одного высокопоставленного китайского полицейского, шефа полиции Чунцина Дэна Хуэйлиня, а в апреле был уволен с поста заместителя министра общественной безопасности КНР Го Чжунцю.

Эксперты считают, что следующие два года кампания будет набирать обороты. Возможно, чистка затронет и Народно-освободительную армию Китая (НОАК), которую Си тоже основательно зачистил во время своего первого срока, уволив несколько десятков генералов.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Бизнес уходит в смартфон

В будущем выживут только те компании, которые вкладываются в цифровизацию, этот процесс уже не остановить. Более того, все уходит не просто в цифру, а на экран планшета или мобильного телефона
Новости партнеров

Tоп

  1. Население Турции продает автомобили и дома и скупает золото
    Очередной валютный кризис накрыл Турцию. Население снова бросилось скупать твердые активы, правда, на этот раз главным объектом стал не доллар, а золото
  2. Пенсионная реформа может быть пересмотрена
    В период коронакризиса все громче звучат голоса в поддержку остановки и пересмотра параметров пенсионной реформы. Хотя мнения по поводу того, что же нужно делать, расходятся.
  3. Вежливый бунт
    Чего хотят белорусы вместо Лукашенко и почему не считают свой протест революционным
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама