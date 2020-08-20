Коронавирус COVID-19 в России: число умерших превысили 16 тысяч

По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявили 4 785 новых больных коронавирусом. Таким образом, к утру 20 августа в 85 регионах страны зафиксировано 942 106 заболевших COVID-19.

Из них выздоровели – 755 513 (+6 090). За время эпидемии жертвами смертельного вируса в России стали 16 099 человек (+110 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где за сутки выявили 688 новых заболевших. На втором месте – Санкт-Петербург (+160). Далее следуют Подмосковье (+157), Свердловская область (+139) и Нижегородская область (+132).

Напомним, 19 августа в России было зафиксировано 4 828 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.