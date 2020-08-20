Курс доллара: в Сбербанке дали прогноз по рублю

В среду рубль немного укрепился к доллару и евро, благодаря улучшению к вечеру ситуации на рынке «чёрного золота». Так, к закрытию основной торговой сессии на Московской биржи курс доллара составил 73,14 руб., что на 2,25 коп. ниже уровня закрытия вторника. Чуть сильнее просел евро – единая валюта ЕС по данным на 19:00 мск торговалась по 87,01 руб. (-34,25 коп.).

Таким образом, нацвалюта смогла отыграть дневные потери в валютных парах и к закрытию торгов развернулась благодаря росту нефтяных котировок. В частности, контракты на нефть марки Brent, которые весь день падали в цене, к вечеру стали прибавлять. В итоге, на торгах Лондонской биржи за них давали 45,41 долл. за баррель, что всего на 0,11% ниже чем было в это же время во вторник. В свою очередь фьючерсы на «чёрное золото» сорта WTI повысились до 42,97 долл. за бочку (+0,19%).

Как считает Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» на валютном рынке вчерашний день выдался для российской волатильным, хотя рубль в паре с долларом и ограничился коридором 73,00-73,50.

«Всю первую половину дня на нашу валюту давили низкие цены на нефть и геополитические угрозы, в том числе опасение новых антироссийских санкций из-за «вмешательства РФ в выборы президента США». Однако к вечерней сессии рубль развернулся и в моменте даже опускался ниже 73,10 за доллар», – отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что динамика рубля в паре с единой валютой ЕС была идентичной, но диапазон движения оставался более широким.

«После дневного роста евро также ушёл вниз и к закрытию основной торговой сессии находился уже вблизи 87,00. Поддержку нацвалюте оказывали мировые цены на нефть, которые возобновили свой рост на данных о снижении запасов сырья и бензина в США. Кроме того, пара евро-доллар после неудачных попыток протестировать уровень 1,195 долл. скорректировалась ниже 1,19, что ускорило падение единой валюты Евросоюза на российском рынке», – резюмировал Кравченко, не став при этом давать прогнозы по курсу на сегодняшний торговый день.

Дмитрий Гурковский из RoboForex напомнил, что вчера пара рубль-доллар находилась внутри диапазона 73,00−75,00 руб., а пара евро-рубль продолжила движение в коридоре 86,00−88,00 руб. По мнению эксперта, такие позиции российской валюты отражают реальность.

При этом, как он полагает, если рассуждать о среднесрочной перспективе, то можно предположить, что в этих парах ничего существенно не поменяется.

«Рубль пока остаётся всё так же в слабой позиции по отношению к другим валютам, хотя периодически и делает попытки временно укрепиться, как это, например, произошло вчера вечером», – подчеркнул Гурковский.

Но, несмотря на все сложности, он уверен, что нацвалюта не станет слишком слабой и на ближайшую перспективу останется в переделах 73,00−75,00 руб. за один доллар.

«Но нельзя исключать и более серьёзного снижения. Однако произойдёт это если со стороны ОПЕК и ОПЕК+ появятся признаки ослабления контроля над суточной добычей сырья. В этом случае Brent подешевеет, что естественно ударит по курсу российской валюты. Но сейчас делать далеко идущие выводы рано. Пока же «чёрное золото» сорта Brent держится в рамках 44,00−45,50, что рубль никак не может потревожить», – резюмировал он.

Между тем, в Сбербанке считают, что рубль до конца недели поддержат внутренние факторы, а цены на «чёрное золото» всё-таки упадут вследствие выхода медвежьего отчёта по запасам сырья.

Как предположили аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, при спокойной геополитической обстановке уже в ближайшие дни курс национальной валюты укрепится до 72,60 за доллар.

«Определяющее воздействие на рубль по-прежнему будут оказывать геополитические факторы», – резюмировали специалисты крупнейшей кредитной организации страны.