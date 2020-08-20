Названы российские регионы-лидеры по качеству образования

Москва стала лидером среди всех российских регионов по качеству дошкольного образования в стране. На втором месте Волгоградская область, замыкает тройку лидеров Курская область.

Об этом рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова. По её словам, показатель доступности дошкольного образования по итогам 2019 года определялся учётом численности детей, которым было предоставлено место в дошкольном учреждении, которые не стоят в очереди, и которые не охвачены образовательными услугами, передаёт РИА Новости.

В число регионов-лидеров также вошли Костромская области, Хабаровский край и Республика Мордовия. Их коэффициенты около 500. Самые низкие показатели зафиксированы в Дагестане и Ингушетии.

Кроме того, составлен рейтинг уровня доступности школьного образования, который рассчитывался с учётом процента учащихся в сельской местности, в городах, в регионе в целом, числа детей, которые не обучаются из-за плохого материального положения или причин, связанных со здоровьем.

Здесь лидируют Петербург (коэффициент 199 из 200), Москва (198) и Кемеровская область (190).

Среди антилидеров Курганская область (119), Магаданская область (103) и республика Адыгея (122). В рейтинге качества школьного образования на первом месте Москва. Дале следуют Петербург, Ленинградская, Белгородская и Московская области. На последнем месте рейтинга Ингушетия.