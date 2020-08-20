Вход/Регистрация Подписка

Названы российские регионы-лидеры по качеству образования

Москва, 20.08.2020

Москва стала лидером среди всех российских регионов по качеству дошкольного образования в стране. На втором месте Волгоградская область, замыкает тройку лидеров Курская область.

Об этом рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова. По её словам, показатель доступности дошкольного образования по итогам 2019 года определялся учётом численности детей, которым было предоставлено место в дошкольном учреждении, которые не стоят в очереди, и которые не охвачены образовательными услугами, передаёт РИА Новости.

В число регионов-лидеров также вошли Костромская области, Хабаровский край и Республика Мордовия. Их коэффициенты около 500. Самые низкие показатели зафиксированы в Дагестане и Ингушетии.

Кроме того, составлен рейтинг уровня доступности школьного образования, который рассчитывался с учётом процента учащихся в сельской местности, в городах, в регионе в целом, числа детей, которые не обучаются из-за плохого материального положения или причин, связанных со здоровьем.

Здесь лидируют Петербург (коэффициент 199 из 200), Москва (198) и Кемеровская область (190).

Среди антилидеров Курганская область (119), Магаданская область (103) и республика Адыгея (122). В рейтинге качества школьного образования на первом месте Москва. Дале следуют Петербург, Ленинградская, Белгородская и Московская области. На последнем месте рейтинга Ингушетия.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Бизнес уходит в смартфон

В будущем выживут только те компании, которые вкладываются в цифровизацию, этот процесс уже не остановить. Более того, все уходит не просто в цифру, а на экран планшета или мобильного телефона
Новости партнеров

Tоп

  1. Население Турции продает автомобили и дома и скупает золото
    Очередной валютный кризис накрыл Турцию. Население снова бросилось скупать твердые активы, правда, на этот раз главным объектом стал не доллар, а золото
  2. Пенсионная реформа может быть пересмотрена
    В период коронакризиса все громче звучат голоса в поддержку остановки и пересмотра параметров пенсионной реформы. Хотя мнения по поводу того, что же нужно делать, расходятся.
  3. Вежливый бунт
    Чего хотят белорусы вместо Лукашенко и почему не считают свой протест революционным
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама