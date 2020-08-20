Вход/Регистрация Подписка

Спад экспорта российской нефти в Европу скоро закончится

Москва, 20.08.2020
#Нефть
#Экономика
  • Спад экспорта российской нефти в Европу скоро закончится

Руслан Шамуков/ТАСС

Напомним, в соответствии с договоренностями участники соглашения ОПЕК+ с 1 августа могут уменьшить снижение добычи нефти с 9,7 до 7,7 млн б/с. В начале текущего месяца Россия уже увеличила добычу нефти с менее чем 9,4 млн б/с в июле до 9,8 млн б/с (без учета нефтяного конденсата, обычно составляющего 700-800 тыс. б/c.).

Морской экспорт российской нефти в Европу в июле, по данным IHS Markit Commodities at Sea, сократился на 42% по сравнению с июлем 2019 года и на 14% по сравнению с июнем 2020 г. В первые 10 дней августа снижение экспорта российской нефти составило 10% по сравнению с тем же периодом времени в июле и 34% по сравнению с первой декадой августа прошлого года.

«Вакуум быстро заполнили другие поставщики,- пишет в аналитической записке аналитик IHS Markit Фотиос Катсулас.- Однако рост добычи российской нефти в начале августа закончит снижение экспорта в Европу».

В то время, как экспорт российской нефти в Старый Свет в июле снизился до рекордной величины, экспорт американской нефти на континент вырос. Правда, здесь следует иметь в виду, что июльскому росту предшествовали три месяца очень низкой активности американских экспортеров «черного золота». Впервые с марта 2020 года США поставили в июле в Европу 1,2 млн б/с нефти. В первые 10 дней последнего летнего месяца отгрузка тоже была выше 1 млн б/с.  

В основном заокеанская нефть идет на нефтеперерабатывающие заводы Северной Европы, которые по техническим соображениям предпочитают американскую нефть марки WTI российской нефти марки Urals.

Аналитики HIS Markit также обратили внимание на одну интересную особенность. Экспорт продуктов нефтепереработки из России в Соединенные Штаты, особенно мазута, в последнее время вырос. Фотиос Катсулас объясняет это явление сезонными соображениями и пишет, что «в августе экспорт продуктов нефтепереработки из России в США обычно увеличивается».

Однако, по данным IHS Markit Commodities at Sea, Россия поставила в США больше нефтепродуктов не только в августе, но и по итогам первых семи месяцев года по сравнению с январем-июлем 2019 года.

Анализ по снижению экспорта нефти из России в Европу IHS Markit в целом подтверждается и данными крупнейшего российского нефтяного экспортера, компании «Роснефть», свидетельствующими о существенном снижении поставок за границу. Как сообщает портал rcc.ru со ссылкой на официальное заявление Роснефти, компания в январе-июне 2020 г. снизила поставки нефти в страны дальнего зарубежья на 8,6% по сравнению с первыми шестью месяцами 2019 г. и поставила в общей сложности 61,8 млн тонн.

При этом большую часть (57,8%) нефти Роснефть отправила на восток. В западном направлении компания поставила во втором квартале 10,9 млн тонн.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Бизнес уходит в смартфон

В будущем выживут только те компании, которые вкладываются в цифровизацию, этот процесс уже не остановить. Более того, все уходит не просто в цифру, а на экран планшета или мобильного телефона
Новости партнеров

Tоп

  1. Население Турции продает автомобили и дома и скупает золото
    Очередной валютный кризис накрыл Турцию. Население снова бросилось скупать твердые активы, правда, на этот раз главным объектом стал не доллар, а золото
  2. Пенсионная реформа может быть пересмотрена
    В период коронакризиса все громче звучат голоса в поддержку остановки и пересмотра параметров пенсионной реформы. Хотя мнения по поводу того, что же нужно делать, расходятся.
  3. Вежливый бунт
    Чего хотят белорусы вместо Лукашенко и почему не считают свой протест революционным
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама