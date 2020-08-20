Спад экспорта российской нефти в Европу скоро закончится

Напомним, в соответствии с договоренностями участники соглашения ОПЕК+ с 1 августа могут уменьшить снижение добычи нефти с 9,7 до 7,7 млн б/с. В начале текущего месяца Россия уже увеличила добычу нефти с менее чем 9,4 млн б/с в июле до 9,8 млн б/с (без учета нефтяного конденсата, обычно составляющего 700-800 тыс. б/c.).

Морской экспорт российской нефти в Европу в июле, по данным IHS Markit Commodities at Sea, сократился на 42% по сравнению с июлем 2019 года и на 14% по сравнению с июнем 2020 г. В первые 10 дней августа снижение экспорта российской нефти составило 10% по сравнению с тем же периодом времени в июле и 34% по сравнению с первой декадой августа прошлого года.

«Вакуум быстро заполнили другие поставщики,- пишет в аналитической записке аналитик IHS Markit Фотиос Катсулас.- Однако рост добычи российской нефти в начале августа закончит снижение экспорта в Европу».

В то время, как экспорт российской нефти в Старый Свет в июле снизился до рекордной величины, экспорт американской нефти на континент вырос. Правда, здесь следует иметь в виду, что июльскому росту предшествовали три месяца очень низкой активности американских экспортеров «черного золота». Впервые с марта 2020 года США поставили в июле в Европу 1,2 млн б/с нефти. В первые 10 дней последнего летнего месяца отгрузка тоже была выше 1 млн б/с.

В основном заокеанская нефть идет на нефтеперерабатывающие заводы Северной Европы, которые по техническим соображениям предпочитают американскую нефть марки WTI российской нефти марки Urals.

Аналитики HIS Markit также обратили внимание на одну интересную особенность. Экспорт продуктов нефтепереработки из России в Соединенные Штаты, особенно мазута, в последнее время вырос. Фотиос Катсулас объясняет это явление сезонными соображениями и пишет, что «в августе экспорт продуктов нефтепереработки из России в США обычно увеличивается».

Однако, по данным IHS Markit Commodities at Sea, Россия поставила в США больше нефтепродуктов не только в августе, но и по итогам первых семи месяцев года по сравнению с январем-июлем 2019 года.

Анализ по снижению экспорта нефти из России в Европу IHS Markit в целом подтверждается и данными крупнейшего российского нефтяного экспортера, компании «Роснефть», свидетельствующими о существенном снижении поставок за границу. Как сообщает портал rcc.ru со ссылкой на официальное заявление Роснефти, компания в январе-июне 2020 г. снизила поставки нефти в страны дальнего зарубежья на 8,6% по сравнению с первыми шестью месяцами 2019 г. и поставила в общей сложности 61,8 млн тонн.

При этом большую часть (57,8%) нефти Роснефть отправила на восток. В западном направлении компания поставила во втором квартале 10,9 млн тонн.