Сразу несколько человек вышли из Координационного совета белорусской оппозиции после обвинений со стороны властей. Об этом рассказал журналистам член президиума совета Максим Знак. По его словам, ещё накануне стали поступать заявления о выходе из совета некоторых его участников. Как пояснил Знак, люди отреагировали на обвинения со стороны Лукашенко о якобы целях совета.

«Сегодня, например, есть ещё одно заявление о выходе после возбуждения уголовного дела. Но никто из членов президиума не покинул совет», - цитирует Знака агентство «Интерфакс».

Он также подчеркнул, что обвинения властей, «безусловно, повлияют на готовность людей брать на себя риски участия в совете».

«Мы относимся с пониманием к тому, что люди не готовы принимать на себя риски. Однако мы не испытываем недостатка в желающих участвовать в работе совета», – резюмировал член президиума Координационного совета.

Кроме того, стало известно, что Координационный совет убрал со своего официального сайта перечень своих членов во избежание давления на них, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал жёсткое заявление о недавно созданном Координационном совете оппозиции. По его мнению, создание такого совета является попыткой захвата власти в стране.

«Это такой новый элемент, попытка убаюкать власть, и особенно силовые структуры: «мол мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния». Это так и не так. Это ширма. Если заглянуть за неё, вы видите, что происходит», — подчеркнул он.

При этом Лукашенко предупредил, что что у властей страны достаточно мер, чтобы остудить некоторые горячие головы. Позже Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в связи с созданием Координационного совета по статье 361 УК Республики.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента Белоруссии, на которых, согласно официальным данным уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщает, что он набрал более 80% голосов избирателей. Сразу после объявления результатов выборов по всей стране прокатилась волна протестов, в ходе которых погибли несколько человека, сотни – пострадали, тысячи человек были задержаны.

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Статья 361 УК Республики Беларусь «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.