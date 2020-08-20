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Переход банков на отечественное ПО позволит сделать «значительный скачок» - МКБ

Москва, 20.08.2020
  • Переход банков на отечественное ПО позволит сделать «значительный скачок» - МКБ

предоставлено пресс-службой

Московский кредитный банк (МКБ) считает оптимальным продление срока для перехода российских банков на отечественное программное обеспечение с 2021 года до конца 2024 года. В организации уверены, что благодаря новым требованиям к программному обеспечению IT-отрасль сможет сделать значимый скачок в развитии.

Директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов kasimov-vyacheslav-mkb_1.jpg предоставлено пресс-службой
Директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов
предоставлено пресс-службой

«Это значимое событие. Мы благодарны Банку России, что он не остался безучастным и воспринял проблематику, связанную со сложностями и трудоемкостью перехода на отечественные IT-оборудование и программное обеспечение. Предложенный срок выполним, и выполним в первую очередь производителями оборудования и ПО, ведь именно их отставание от отрасли не позволяет осуществить сверхбыстрый переход, который обсуждался ранее. Мы ожидаем, что в законодательство будут внесены изменения таким образом, чтобы новые требования для производителей отечественного ПО и оборудования действительно позволили сделать значимый скачок в области IT для всей нашей страны», - прокомментировал директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.

В среду, 19 августа в Госдуме состоялось совещание по вопросу перехода банков на отечественное ПО. Ассоциация банков России (АБР) просит отложить переход с 2021 года как минимум на конец 2024 года. В Банке России эту идею поддерживают. По данным Ассоциации, затраты на переход могут составить 5–7% от собственных средств банков. В целом банки направят на эти цели более чем 700 млрд рублей.

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