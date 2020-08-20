Прогноз погоды на выходные: россиян ждёт климатическая неразбериха

Подходящий к концу август продолжает удивлять жителей Русской равнины очень капризным, нестабильным климатическим характером. Почти в ежесуточном режиме погода в России меняется: на смену ясной солнечной погоде с аномально высоким температурным фоном приходит пасмурная с тучами, ветром и дождями, которая также стремительно растворяется в тёплых антициклонических воздушных массах. И так почти весь последней месяц календарного лета.

При этом погода в нашей стране неоднородная, что учитывая территорию РФ вполне естественно. Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни климатическая неразбериха продолжится. Например, Дальний Восток и Сибирь в предстоящий уикенд ждёт похолодание, в том числе и заморозки; северо-запад – дожди и усиление ветра, а Центральный федеральный округ – возвращение лета и яркое солнце.

Погоды на выходные в Москве. Точный прогноз синоптиков

В частности, в столичный регион после затянувшейся климатической осени в ближайшие выходные вернётся лето. Пока же климатическую обстановку в Москве и Подмосковье формирует малоподвижный антициклон, который не позволяет остыть воздуху, но в тоже время не даёт возможности более горячим воздушным массам повысить температурный фон.

Поэтому при переменной облачности осадков в регионе нет, но погодные градусники при этом больше плюс 19-20 в дневное время суток не показывают. В ночные часы и вовсе пока холодно – всего плюс 9-11, что значительно ниже нормы. Такая индифферентная погода без выраженных колебаний сохраниться в Москве и области до вечера пятницы.

А вот в субботу, 22 августа ситуация заметно поменяется. Как обещают синоптики, небо в регионе полностью очистится от облаков, станет ярко светить солнце, а сильно ветра и дождей точно не будет. Зато столбики термометров поднимутся до плюс 25-27.

В воскресенье, 23 августа в столичном регионе станет ещё более комфортно. При этом тепло будет не только днём (плюс 26-27), но и после полуночи – плюс 16-17. Поэтому всем любителям загородного отдыха можно смело отправляться на свои «фазенды», тем более, что следующий уикенд, согласно предварительному прогнозу метеорологов, уже таким комфортным не ожидается.

Прогноз погоды на выходные в СПб

А вот в Санкт-Петербурге всё будет наоборот. Сейчас в городе на Неве и Ленинградской области установилась удивительная погода – на небе ни облачка, ярко светит солнце, а градусники показывают плюс 24-26. Такая климатическая обстановка для Северной столицы, которую в это время года обычно заливают дожди, очень нехарактерна.

Впрочем, в ближайшие дни всё вернётся на круги своя. И если в пятницу, 21 августа ещё будет плюс 25, то начиная с субботу погода начнёт меняться. Как предупреждают метеорологи, в предстоящий уикенда в регион буквально ворвётся атмосферный фронт, который принесёт с собой дожди.

Причём в субботу осадки будут редкими и не очень обильными. Зато в воскресенье небесная канцелярия обрушит на Северную Пальмиру почти треть месячной нормы осадков. Кроме того, усилится ветер, а столбики термометров опустятся до плюс 19-21 – днём и до плюс 12-14 – ночью.

Погода на выходные в регионах Дальнего Востока и Сибири

Поменяется погода в предстоящие выходные в регионах Дальнего Востока и Сибири. Например, в Приморье, где и сейчас лью дожди, осадки усилятся, а воздух остынет до плюс 18-19. Значительно теплее будет в Хабаровском крае. Здесь наоборот температурный фон повысится с нынешних плюс 21-23, до плюс 26-27 в субботу и воскресенье. Но при этом будет очень пасмурно и дождливо.

Под властью активного циклона в выходные будет находиться Камчатка. Центр атмосферного вихря уже сейчас смещается на Усть-Камчатский район полуострова. Здесь в ближайшие дни ожидаются дожди, местами сильные, а также мощный западный ветер. Кроме того, станет прохладно: в ночные часы плюс 6-8, а в горных районах и вовсе всего минус 1.

Под влияние обширного циклонического фронта попадёт и южная часть Магаданской области. Синоптики обещают в выходные местным жителям холодный ветер, дождь, заморозки и переход дождя в снег. Ненастье также накроет Чукотский полуостров: прогнозируются ливни, на побережье сильный порывистый ветер, в Билибинском районе Чукотки подморозит до минус 3.

Неприятная погода на выходные будет и на большей части Сибири. В частности, похолодание придёт в Кемеровскую область. Синоптики предупреждают о локальных дождях и грозах. Циклон понизит температурный фон с сегодняшних плюс 25-26, до плюс 17-20. Причём с наступлением темноты столбики термометров покажут лишь плюс 7-10. Дожди и плюс 19-20 ожидаются в субботу и воскресенье в Новосибирской области, Алтайском крае и Республике Алтай, а также в Омской и Томской областях.