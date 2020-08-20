Сдатчикам квартир предложено сдаться

Кто быстрее зарегистрируется

Законы о создании федеральной платформы-агрегатора по обязательному учету арендных отношений Госдума может рассмотреть уже этой осенью, а заработает проект в следующем году. Такую информацию озвучил гендиректор госкорпорации ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Он сообщил, передает РИА Новости, что это станет частью масштабного проекта по обелению рынка арендного жилья. На новом портале будут регистрироваться сделки по сдаче в аренду квартир, которые сейчас массово заключаются в «серой» зоне — без уплаты налогов в бюджет.

Платформа будет насыщена различными удобными сервисами для пользователей, ее цель — «способствовать формированию в стране цивилизованного рынка арендного жилья», — заявил Виталий Мутко. Он подчеркнул, что благодаря новому порталу россияне смогут удобно рассчитать налоговый режим — самозанятые, ИП, обычный режим. Сейчас законопроект направлен в Минстрой, и будет рассмотрен профильными органами федеральной исполнительной власти, сообщили в госкорпорации.

Платформа будет интегрирована с налоговой службой, Государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства и другими системами. По оценке Минстроя, сейчас в стране сдается 5,2 млн квартир, и после легализации рынка бюджет сможет собирать 200 млрд рублей налогов ежегодно.

Здесь прежде всего интересна личность инициатора этого новшества, а именно Виталия Мутко, отмечает член генерального совета Деловой России Владимир Кузнецов. «Он, — говорит эксперт, — очень большой профессионал в организации различного рода спортивных мероприятий, но здесь, боюсь, немного иная епархия. Эту его новую сферу деятельности можно сравнить с сельским хозяйством в советское время — гибельное и обреченное на неудачу».

Государство давно пытается зарегулировать серый рынок получения населением средств — начали с самозанятых, добрались до аренды жилья, обращает внимание Владимир Кузнецов. Новый премьер и был поставлен именно для этого — собрать все налоги, которые только можно. Но вряд ли люди захотят расстаться с этой частью дохода, источники которого просто невозможно доказать.

Идея изначально обречена на провал, соглашается совладелец инвестиционно-девелоперского холдинга Styness Максим Лалакин. Дело в том, объясняет он, что рынок именно аренды жилья в нашей стране является, пожалуй, самым черным, а значит самым гибким, самым не затронутым никаким госрегулированием. Именно он первым и точнее всех реагирует на внутренние социальные пертурбации. По этому рынку можно изучать маятниковую миграцию населения, а также делать вполне себе серьезные срезы экономического положения страны за год.

Налоги с аренды по прежнему платят единицы, а уголовные дела по уклонению от этих самых налогов можно пересчитать по пальцам одной руки. И то когда арендатор совсем уж сильно не поладит с арендодателем и «постучит» куда нужно. А так всех все устраивает. Одни люди платят наличкой, другие получают ее, и все довольны. И никакие попытки обелить этот рынок не пройдут, уверен Максим Лалакин, пока граждане сами не осознают необходимость оплаты налогов. А на это надежд мало.

За честную игру

К инициативе, конечно, вопросов очень много, это проект не одного дня, полагает управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов. Это сложная цифровая телекоммуникационная структура, на разработку которой может быть потрачено более сотни миллионов рублей, при этом, скорее всего, за счет государства. Из вопросов при этом стоит обозначить — будет ли сформирован механизм, обязывающий всех арендодателей регистрироваться в этой системе.

Пока есть понимание, что это предполагает добровольное участие, а если это так, то только часть рынка сможет быть «обелена», уверен юрист. На практике окажется, что те, кто не согласен с новыми условиями, продолжат работать в «серой» зоне, и механизма как их отследить и привлечь к ответственности пока не существует.

Это большая проблема, которую также решить за один год не выйдет, отмечает он. Для этого необходимо формировать дополнительную крупную структуру отслеживания массы сервисов по сдаче арендного жилья, вплоть до мониторинга соцсетей и мессенджеров, что не коррелирует в данный момент с множеством законодательных актов. А это может быть вполне справедливо расценено обществом как попытка государства вмешаться в частную жизнь граждан.

Соответственно, делает вывод Алим Бишенов, формирование единого государственного портала по интеграции рынка арендного жилья может быть сопряжено с сопротивлением со стороны участников этого рынка. Люди массово потеряли в доходах, при этом цены растут, экономика на пороге рецессии, и тут возникает еще один инструмент по пополнению казны за счет граждан. Хотя, конечно, с законодательно точки зрения — это действительно оптимальное решение проблемы «серого» рынка аренды.

Прозрачная удобная и доступная платформа-агрегатор защищает в первую очередь интересы добросовестных арендаторов и арендодателей. Проведение сделок через нее исключает факты мошенничества, позволяет более тщательно следить за этим рынком и делает информацию доступной для всех российских ведомств. Это польза и для статистики, и для налоговых органов, которые ежегодно недополучают с этого рынка миллиарды рублей. Но как, как уже отмечено, наиболее сложная проблема — привлечь в эту систему арендодателей, указывает юрист.

В случае, если такая система начнет работать, в нее придут не более 50% всех участников арендного рынка, считает Алим Бишенов. Это уже хороший результат — наполнение государственной казны за счет налогов от сдачи квартир в аренду увеличится, и государство через годы отыграет вложения в инфраструктуру системы. Однако прогнозных 200 млрд рублей в год, скорее всего, мы не увидим.

По мнению юриста, в правительстве это осознают, и поэтому может быть продолжена корректировка законодательства. В частности, как вариант, могут быть еще больше повышены налоги на недвижимое имущество, поскольку часть его сдается по серой схеме. Это стало бы платой за недобросовестность некоторых собственников, но, с другой стороны, было бы не справедливо по отношению с честным налогоплательщикам.