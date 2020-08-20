Составлен рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами на удалёнке

Эксперты сервиса Работу.ру провели исследование и составили рейтинг вакансий, соискателям которых предлагается высокая зарплата при работе дома.

На первом месте главный по сториз в компании-производителе смартфонов. Ему готовы платить от 250 тыс. руб. ежемесячно. При этом в описании вакансии отмечается, что речь идёт о сезонной работе, которая продлится 4 месяца, передаёт RT.

На заработную плату от 175 тыс. руб. может претендовать инженер автоматизированного тестирования, которому предстоит заниматься проверкой программного обеспечения, написанием автоматизированных тестов и обучением тестированию коллег.

Также много заработать на удалёнке может менеджер по подбору персонала и NET-разработчик. Им работодатели предлагают от 150 тыс. руб. Более 120 тыс. руб. можно заработать дома, устроившись технических писателем. В его обязанности входит создание краткой и понятной технической документации.