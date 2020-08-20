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«СТАРШИЙ СЫН» Александра Вампилова на сторической сцене на Чистых прудах

Москва, 20.08.2020
Пьеса Вампилова давно стала классикой, но интерес к ней не угасает, наоборот, что-то в этой пьесе заставляет режиссеров возвращаться к ней снова и снова. Премьера 7,8,19 и 26 сентября.
#Культура
  • «СТАРШИЙ СЫН» Александра Вампилова на сторической сцене на Чистых прудах

предоставлено пресс-службой

Два молодых человека, опоздавших на последнюю электричку, в поисках ночлега звонят в дверь первой попавшейся квартиры. Чтобы их оставили переночевать, один из них представляется сыном хозяина, о котором тот не подозревал. Хозяева квартиры ему верят и принимают парней, в прямом смысле слова, как родных. Так у отставного музыканта Сарафанова появляется старший сын, а у его детей – старший брат. Новоиспечённый «сын» - Бусыгин даже не подозревает, сколько сюрпризов всем обитателям квартиры Сарафанова и ему самому готовит этот легкомысленный и отчаянный ночной визит.

Режиссер Алена Лаптева: «Вампилов — драматург, который всегда современен. Из тем, затронутых  им в пьесе «Старший сын», а их много, можно выбрать любую, и она будет актуальна. Мне была интересна история того, как чужой, посторонний человек становится родным. Как можно принять такой поворот событий не в теории, а на практике, как происходит это срастание. «Все люди братья» не только название неоконченной оратории Сарафанова, это принцип его жизни».

Режиссер Алена Лаптева, сценография Сергей Тырин, художник по костюмам Евгения Панфилова.

В ролях: Бусыгин – Артур Касимов, Сильва – Павел Шевандо, Сарафанов – Сергей Беляев, Васенька – Павел Чернышов, Кудимов – Максим Сачков/Севастьян Смышников, Нина – Наталья Попова, Макарская – Арина Автушенко, подруги – Ангелина Пахомова, Анастасия Тимушкова, Сосед – Алексей Усольцев

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