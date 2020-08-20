Украинские силовики раскрыли данные, доказывающие проведение провокации против россиян в Минске

Служба безопасности Украины сама предоставила данные, подтвердившие, что задержание группы россиян в Белоруссии в конце июля было частью спланированной провокации Киева.

18 августа украинские журналисты опубликовали аудиозапись, которая, якобы, содержит переговоры сотрудников ЧВК «Вагнер» с действующим офицером ВС Украины. Из переговоров следует, что инцидент в Белоруссии был полностью построен и спровоцирован СБУ.

Украинские СМИ транслировали идею, что агенты СБУ под прикрытием предложили контракт россиянам из ЧВК «Вагнер». Но уточнить, зачем «вагнеровцам» понадобилось искать какие-то подработки на стороне, забыли. Как и предоставить реальные доказательства причастности россиян к ЧВК. Но зато силовики якобы выудили у россиян «засекреченные» данные и «признания».

Однако при анализе аудиозаписей редакцией издания «Блокнот» становится понятно, что на самом деле силовики просто набрали людей, которые были согласны отвечать на их «наводящие» вопросы по заранее написанному сценарию. Потому что так называемые «признания» россиян легко опровергаются фактами.

Например, Ринат Каримов в «разговоре» с агентом СБУ под псевдонимом «Иван Петрович» утверждает, что сбил четыре истребителя F-16 американского производства под Дебальцево. Однако такие самолеты на Украине никогда не появлялись.

Некий Сергей Маслов «рассказал», что подбил самолет Порошенко и запустил ракету в сторону Мариуполя (снаряд приземлился в лесах под Широкино). Но самолет Порошенко никогда не атаковали, а вокруг поселка нет лесов.

Александр Руденко «уверял», что сначала работал на Украине с зенитными установками, а затем его пересадили на самоходный зенитный ракетный комплекс «Бук». Звучит крайне сомнительно, потому что это совершенно разная техника, требующая совершенно разной квалификации. Для «Бука» требуется необходимая и очень серьезная спецподготовка, в то время как с ЗУ может справиться и дилетант.

Сергей Федоров «признался», что якобы сбил многоцелевой вертолет Ми-8 с помощью противотанковой управляемой ракеты. Мало того, что это почти невозможно (особенно в боевых условиях), так еще и никаких данных о поражении Ми-8 посредством удара ПТУР на Украине найти невозможно. Впрочем, после его рассказа об американском танке «Абрамс» в украинских полях становится понятно, что его «показания» не имеют ничего общего с действительностью.

Получается, либо провокацию готовили самые некомпетентные сотрудники СБУ, либо их вообще не волновала достоверность «признаний».

В одном можно быть уверенным на 100%: публикация этих аудиозаписей -это фактически признание, что задержание россиян в Белоруссии – часть спецоперации Киева.

Следует подчеркнуть, что доказательств того, что задержанные имели связь с ЧВК, предоставлено не было. На каком основании были выдвинуты обвинения в сторону Москвы, Киев не объяснил. Аудиозаписи, предоставленные украинскими СМИ, не выдерживают проверки фактами. Таким образом, антироссийский вброс украинских спецслужб не только потерпел крах, но и обернулся против них самих.