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В Госдуме предложили отменить в России транспортный налог

Москва, 20.08.2020

Андрей Барышев – член комитета по контролю и регламенту нижней палаты российского парламента – внёс в Госдуму проект закона об отмене в стране с 202 года транспортного налога. Как говорится в документе, с учётом относительно невысокой собираемости транспортного налога и производившейся индексации размеров акциза на топливо отмена такого налога станет конструктивной мерой, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что отмена транспортного налога позволит более справедливо распределить бремя финансирования расходов на строительство и ремонт дорог, а также исключить избыточное налогообложение отдельных категорий граждан.

Кроме того, транспортный налог является тормозом к стимулированию для приобретения более экологичных транспортных средств.

Барышев при этом предлагает внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс страны. По словам депутата, ранее президент РФ Владимир Путина, а также представители общественности уже неоднократно высказывались за отказ от транспортного налога в пользу возмещения выпадающих доходов за счёт акцизов на топливо.

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