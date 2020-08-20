В Кремле прокомментировали отравление Навального

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы президента РФ – прокомментировал ситуацию с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального. По словам представителя Кремля, российские власти знают о его госпитализации, но главе государства Владимиру Путину отдельно об этом не докладывали.

«Эта информация включена в результаты мониторинга СМИ, которые получает президент», – цитирует Пескова агентство «Интерфакс».

При этом Песков подчеркнул, что ему известно, что оппозиционер находится в тяжёлом состоянии.

«Нам всё это известно. Врачи сейчас делают всё, что необходимо, привлечены в Омске лучшие врачи... и они используют методы телемедицины», – отметил он, пояснив, что консилиумы по Навальному проходят с участием столичных медиков.

Кроме того, Песков заверил, что при необходимости лечения Навального за рубежом соответствующие обращения оперативно рассмотрят.

«Если обратятся к Кремлю или обратятся к Минздраву, или обратятся к любому ведомству, естественно. Многие граждане России в эти дни, хотя закрыты границы, выезжают на лечение за границу. И конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

При этом версию об отравлении галлюциногеном Песков назвал «только предположением», напомнив, что результаты анализов пока не объявлялись, а любая версия должна быть подтверждена лабораторно. Он также заметил, что врачи сейчас работают над лечением пациента и делают всё необходимое.

«Они достаточно открыты в предоставлении детальной информации о том, что происходит», – резюмировал представитель Кремля, пожелав Навальному скорейшего выздоровления.

Напомним, утром 20 августа самолёт, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, совершил экстренную посадку в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Его госпитализировали в реанимацию больницы скорой медицинской помощи №1 и подключили к аппарату ИВЛ. По мнению пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, политик находится в коме.

В свою очередь агентство «Интерфакс» со ссылкой на свой источник в медицинских кругах утверждает, что врачи якобы поставили предварительный диагноз Навальному – отравление неустановленным психодиcлептиком – веществом, которое может вызывать галлюцинации.

Согласно последней информации Минздрав Омской области, Навальный находится в состоянии естественной комы, продолжается искусственная вентиляция лёгких.