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В омской больнице прокомментировали версию об отравлении Навального

Москва, 20.08.2020

Анатолий Калиниченко – заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 – прокомментировал версию об отравлении Алексея Навального. По его словам, пока нет никакой уверенности, что причиной состояния, находящегося в реанимации оппозиционного политика, является отравление. Как подчеркнул специалист, отравление рассматривается как одна из возможных версий, передаёт РИА Новости.

«Нет никакой уверенности на сегодняшний день, что причиной его состояния является отравление. В течение сегодняшнего дня, я думаю, мы в точности определимся с диагнозом, не тем не менее симптоматическое лечение, всё что требуется, проводится в полном объёме», –сказал заместитель главного врача омской больницы.

Ранее стало известно, что утром 20 августа самолёт, на котором Навальный летел из Томска в Москву, совершил экстренную посадку в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Его госпитализировали в реанимацию больницы скорой медицинской помощи №1 и подключили к аппарату ИВЛ. По мнению пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, у Навального токсическое отравление. По её данным, политик находится в коме.

В свою очередь агентство «Интерфакс» со ссылкой на свой источник в медицинских кругах утверждает, что врачи якобы поставили предварительный диагноз Навальному – отравление неустановленным психодиcлептиком – веществом, которое может вызывать галлюцинации.

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