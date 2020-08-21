Акции дня: TCS Group вырос на дивидендах

Холдинговая компания «Тинькофф Банка» TCS Group в пятницу закрыла реестр акционеров. По итогам второго квартала 2020 года компания выплатит дивиденды в размере 0,21 долларов () на акцию или глобальную депозитарную расписку (GDR). На этом фоне бумаги выросли на +3,83% до 1893,8 рублей за акцию. Это первые выплаты дивидендов акционерам группы после перерыва.

Напомним, в прошлом году TCS Group заморозила выплату дивидендов, но в марте этого года совет директоров группы решил возобновить дивидендные выплаты и одобрил первые промежуточные «дивы» за 2020 год в размере 0,21 долларов на одну акцию или GDR.

Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой в пятницу сессии вырос на +0,06% до 2995,61 пункта, индекс РТС опустился на -0,85% до 1262,01 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:16 мск составила 43,72 долларов за баррель (-2,63%). Российская валюта слабела – 74,78 рублей за доллар.