Джо Байден обещает восстановить «душу Америки»

Третья президентская кампания бывшего заместителя Барака Обамы несмотря на провальное начало оказалась успешной. В четверг вечером после 33-летнего ожидания Джо Байден официально принял предложение стать кандидатом на президентских выборах США от Демократической партии. Байден произнес речь, в которой пообещал восстановить «душу Америки» и разогнать «мрак и темноту», которые, которые по его словам, опустились на страну в годы руководства Дональда Трампа.

Конференция демократов проходит в популярном сейчас режиме видеоконференции. Стоя перед фалангой звездно-полосатых флагов у себя дома в Уилмингтоне, штат Делавэр, 77-летний Байден, который в случае избрания станет самым старым президентом в истории Соединенных Штатов, в пух и прах раскритиковал борьбу Трампа с пандемией, назвав ее худшей на планете (кстати, он пообещал в случае избрания подписать указ, обязывающий всех американцев носить маски); реакцию соперника на расизм и желание дружить с диктаторами по всему свету и одновременно ослабить демократию дома, в США.

«Наш действующий президент не справился со своей главной обязанностью перед американским народом,- заявил Джо Байден.- Он не сумел защитить нас. Американцы, соотечественники, это непростительная ошибка. Обещаю, став президентом, я сумею защитить Америку».

Стремясь привлечь на свою сторону и республиканцев, Джо Байден подчеркнул, что хотя он и является кандидатом от Демократической партии, руководить страной он будет как «американский президент».

По мнению большинства политологов, Байден произнес вчера вечером лучшую речь в своей жизни, доказав, что обвинения противников в недалекости и старческом маразме не выдерживают никакой критики. Однако ни это сильное выступление, ни перевес над соперником, который на данный момент составляет 8,4%, естественно, не гарантируют ему победу на ноябрьских президентских выборах.

У Джо Байдена внушительный перевес над противником. Он впереди почти во всех колеблющихся штатах и в большинстве ключевых штатов. К примеру, в Висконсине, где Трамп четыре года победил с крошечным преимуществом, демократ Байден опережает действующего президента более чем на 6%. Во Флориде, где особенно сильно свирепствует пандемия коронавируса Covid-19, Джо Байден опережает республиканца Трампа на 7%. Перевес у него, правда, совсем незначительный даже в Аризоне, «республиканском» штате, где кандидат от Демократической партии побеждал на президентских выборах за последние 70 лет только один раз. В Техасе за Байдена по состоянию на сегодняшний день готовы проголосовать прочти на 5% больше избирателей, чем за Трампа.

Особую тревогу в избирательном штабе Дональда Трампа, наверняка, вызывает позиция пожилых белых американцев, которые сыграли существенную роль в его победе на выборах 2016 года и которые сейчас очень недовольны реакцией администрации и лично президента Трампа на пандемию.

Конечно, до выборов еще почти два с половиной месяца. За это время при стремительных темпах современной жизни может произойти очень много. Очевидно, что много будет зависеть от состояния американской экономики. Трамп вполне может попытаться отвлечь внимание американцев от катастрофической ситуации с пандемией в США при помощи если не маленькой победоносной войны, то хотя бы локального вооруженного конфликта где-нибудь подальше от берегов Соединенных Штатов. Конечно, война с Китаем так и останется торговой, технологической, дипломатической и так далее. Едва ли будет Белый дом устраивать провокации на Корейском полуострове, а вот Персидский залив, омывающий берега Ирана, одного из главных противников, США, представляется вполне возможным местом для того, чтобы напомнить миру о силе американской армии и показать себя сильным руководителем, способным защитить национальные интересы Америки. По крайней мере, недавний инцидент с иранским пассажирским авиалайнером, к которому на опасное расстояние приблизились американские истребители, показал, что несмотря на борьбу с Китаем на многочисленных фронтах, в Вашингтоне не забыли о существовании Ирана.